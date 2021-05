Staatsanwaltschaft Zug Klamotten shoppen trotz leerer Brieftasche Weil sie kein Geld hatte, bestellte eine junge Frau aus dem Kanton Zug wiederholt Waren im Internet auf den Namen einer Bekannten. Die Beschuldigte selbst war wegen Nichtbezahlens bei den meisten Lieferanten gesperrt.

Es ist halt schon wahnsinnig verlockend: all die schicken Klamotten und Accessoires, die nur ein paar Klicks entfernt sind. Bequem mit Tablet oder Handy den virtuellen Warenkorb füllen, online bezahlen, und zwei, drei Tage später trudelt das Paket mit dem fancy Fummel ein. Dumm nur, wenn man kein Geld hat, aber dem Reiz des Onlineshoppings einfach nicht widerstehen kann – so wie vor knapp zwei Jahren eine damals 24-jährige Baarerin, die ziemlich pleite war. Da sie zu dem Zeitpunkt bereits bei den meisten Shops gesperrt war, weil sie wiederholt gelieferte Bestellungen nicht bezahlt hatte, musste sie sich etwas einfallen lassen.

So eröffnete sie bei einem Onlineshop, zu dem sie keinen Zugang mehr hatte, ein neues Kundenkonto – mit den Personalien einer Bekannten aus Cham. Gegen Rechnung bestellte sie Kleider und Schuhe im Wert von rund 260 Franken, liess sie an die Adresse der Bekannten liefern, holte sie dort nach Zustellung ab und versprach, die Rechnung zu zahlen. Wenige Tage später wiederholte die Baarerin das Ganze bei einem anderen Onlineshop, bei dem sie ebenfalls schon auf der schwarzen Liste stand, und verwendete abermals die Daten ihrer Bekannten in Cham. Ein weiteres Paket mit Kleidern und Schuhen im Wert von über 300 Franken traf dort wenig später ein.

Ein drittes Mal wiederholte die Baarerin das ganze knapp zwei Wochen später bei einem weiteren Onlineshop. Erneut trafen bei der Bekannten in Cham Klamotten ein, diesmal im Wert von 290 Franken. Somit hat die Beschuldigte innert drei Wochen Waren im Wert von total über 800 Franken auf den Namen ihrer Bekannten bestellt. Gemäss Strafbefehl hatte die Bestellerin der Adressatin jeweils versprochen, die Rechnungen zu begleichen, was sie jedoch nie tat.

Ein Lehrgeld von 1100 Franken

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat die Beschuldigte die Lieferanten arglistig irregeführt und sich durch ihr Verhalten einen unrechtmässigen Vorteil verschafft, indem sie falsche Personalien angab. Die Staatsanwaltschaft kommt zum Schluss, dass sie sich des Betruges, des geringfügigen Betruges sowie der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig gemacht hat. Der Baarerin werden eine Busse von 600 Franken sowie eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken auferlegt. Letzteres wird aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Die amtlichen Gebühren von 500 Franken gehen zu Lasten der Onlineshopperin.