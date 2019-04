Zuger Jungpolitikerinnen fordern Ausrufung des Klimanotstandes Stéphanie Vuichard, Isabel Liniger und Anna Spescha haben am Donnerstag im Zuger Kantonsrat ein Postulat zur Ausrufung des Klimanotstandes in Zug eingereicht.

Die Initiantinnen (von links): Isabel Liniger, Anna Spescha und Stéphanie Vuichard. (Bild: PD)

(rh/pd) Die drei Postulantinnen Stéphanie Vuichard (ALG), Isabel Liniger (SP) und Anna Spescha (SP) fordern, dass der Kanton Zug den symbolischen Klimanotstand ausruft und damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität anerkennt.

«Auf der ganzen Welt finden Klimastreiks statt. Jugendliche fordern den Klimanotstand und die Reduzierung des CO 2 -Ausstosses auf netto null bis 2030. Unzählige Forscherinnen und Forscher unterstützen die Anliegen der Jugendlichen, allein über 20000 aus dem deutschsprachigen Raum», begründen sie. Und weiter: «Die Fakten sind klar: die globale Erwärmung muss unter 2°C, besser noch 1,5°C, beschränkt werden, um katastrophale Auswirkungen zu verhindern. Selbst ein Temperaturanstieg von 1,5°C hat weitreichende negative Folgen für die Menschheit. Der CO 2 -Ausstoss muss spätestens bis 2050 auf netto null reduziert werden. Zusätzlich zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses sind auch Massnahmen notwendig zur erhöhten Speicherung des CO 2 aus der Luft beispielsweise im Boden.» Der Klimawandel sei eine grosse Herausforderung, doch man müsse jetzt handeln, bevor es zu spät sei. «Deshalb ist es wichtig, dass auf allen Ebenen das Möglichste getan wird, um das Klimaziel zu erreichen.»

In einigen Städten wie London, Los Angeles oder Vancouver wurde der Klimanotstand bereits ausgerufen. Basel-Stadt hat als erster Schweizer Kanton ebenfalls den Klimanotstand ausgerufen, gefolgt von Waadt und Olten. «Dies ist ein enorm wichtiges Zeichen, um sinnvolle Massnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen», schreiben die drei Jungpolitikerinnen.