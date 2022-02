Zuger Kantonalbank Neue Leiterin für die Geschäftsstelle Oberägeri Per 1. März übernimmt mit Janine Füchslin eine langjährige Mitarbeiterin die Leitung der Geschäftsstelle Oberägeri. Die in Menzingen aufgewachsene Janine Füchslin absolvierte bereits ihre Banklehre bei der Zuger Kantonalbank und ist seit sechs Jahren als Privatkundenberaterin für die Marktregion Zug Ost tätig.

Janine Füchslin ist dank ihrer langjährigen Arbeit als Privatkundenberaterin in der Marktregion Zug Ost bestens mit der Gemeinde Oberägeri vertraut. Das geht aus einer Mitteilung der Zuger Kantonalbank hervor. Mit ihrem Bachelorabschluss der Hochschule Luzern mit Hauptfach Management and Law und Nebenfach Banking verfügt sie über ausgewiesenes Fachwissen, das sie in der Kundenberatung und bei der Teamführung einbringen wird. Janine Füchslin tritt die Nachfolge von Patrik Schnidrig an, der innerhalb der Bank in die Firmenkundenberatung wechselt.

Janine Füchslin. Bild: PD

«Es freut mich, mit Janine Füchslin eine bankinterne Nachfolgelösung zu präsentieren. Sie hat bereits ihre Banklehre bei der Zuger Kantonalbank absolviert und empfiehlt sich dank ihrer persönlichen und fachlichen Kompetenzen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Die Entwicklung und die Förderung von bankeigenen Talenten ist ein weiterer Beweis für unsere Kontinuität. Mit der Ernennung von Janine Füchslin zur neuen Geschäftsstellenleiterin zeigen wir unser Engagement zugunsten der Geschäftsstelle Oberägeri», wird Geschäftsleitungsmitglied Daniela Hausheer in der Mitteilung zitiert. «Das Ägerital entwickelt sich sehr dynamisch. Entsprechend freue ich mich, in dieser aufstrebenden Region als Geschäftsstellenleiterin Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team unsere Kundinnen und Kunden persönlich zu beraten», lässt sich Janine Füchslin zu ihrer neuen Rolle zitieren. (haz)