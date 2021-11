Zuger Kantonalbank Neuer Leiter des Private Banking Seit 1. November 2021 ist Dominik Fehlmann bei der Zuger Kantonalbank für das Private Banking verantwortlich. Der gebürtige Zuger ist ein ausgewiesener Bankfachmann mit langjähriger Erfahrung.

Dominik Fehlmann. Bild: PD

Für seine neue Funktion als Leiter Private Banking bringt der studierte Betriebsökonom gemäss Medienmitteilung der Zuger Kantonalbank 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen im UBS Wealth Management mit, zuletzt als Stellvertretender Direktor im Segment Executives & Entrepreneurs bei der UBS Zentralschweiz. In allen Funktionen verantwortete er die Betreuung vermögender Kundinnen und Kunden in der Deutschschweiz.

Hanspeter Rhyner, CEO der Zuger Kantonalbank, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Dominik Fehlmann ist die ideale Persönlichkeit für diese Funktion, die für unsere Kundinnen und Kunden und für die Bank sehr wichtig ist. Zudem ist er in der Region Zug sehr gut vernetzt und verankert.»

Dominik Fehlmann ist 40-jährig und lebt mit seiner Familie in Unterägeri. (haz)