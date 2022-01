Jolanda Spiess-Hegglin vor dem Kantonsgericht Keystone-SDA

Zuger Kantonsgericht Spiess-Hegglin kämpft vor Gericht gegen Ringier um Gewinnherausgabe: «Ich will ein Urteil, denn sonst wiederholt es sich» Am Mittwoch hat der Prozess im Fall Jolanda Spiess-Hegglin gegen den Medienkonzern Ringier begonnen. Die ehemalige Kantonsrätin ging durch ihre Anwältin zum Angriff über, derweil der Anwalt der Gegenpartei ständig von unzulässigen Vorbringungen sprach.

Die Zuger Landammann-Feier im Dezember 2014 ist immer noch in aller Munde. An Heiligabend des gleichen Jahres veröffentlichte der «Blick» einen Artikel, der über eine mutmassliche sexuelle Begegnung zwischen Jolanda Spiess-Hegglin, damals Kantonsrätin der Alternative – die Grünen, und einem SVP-Kantonsrat berichtete. In der Folge erschienen zahlreiche Artikel in dieser Sache mit oft vermeintlichen Neuigkeiten. Während der SVP-Mann sich nach einer gewissen Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzog, befindet sich Jolanda Spiess-Hegglin seitdem im steten Kampf wider die Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien.

Nun begann am Mittwoch, 19. Januar, vor dem Zuger Kantonsgericht ein von Spiess-Hegglin lanciertes Verfahren gegen den Medienkonzern Ringier. Spiess-Hegglins Anwältin nahm fünf Artikel aus einem Pool von deren 165, die als Vorzeigeobjekte für die nach Meinung der Klägerin ehrverletzende Berichterstattung dienten. Damit soll der Beweis erbracht werden, dass die Zeitung «Blick» respektive der dahinter stehende Konzern durch die Art der Berichte die Persönlichkeitsrechte von Jolanda Spiess-Hegglin verletzt hat.

Wie viel sind Klicks wert?

Die Idee hinter dem Verfahren: Spiess-Hegglin will an die Zahlen gelangen, die aufzeigen, wie viel Gewinn der «Blick»-Herausgeber mit den Klicks erwirtschaftete. Der Ringier-Anwalt konterte die Versuche der klagenden Partei, über Klickraten verspätet zu einer Art Genugtuung zu kommen. Die Anwältin der Klägerin brachte frühere Fälle von solchen Klagen vor, welche die dieselbe Absicht gehabt hätten – und erfolgreich waren. Eine davon, Caroline von Monaco, sei bis an den obersten Europäischen Gerichtshof gelangt, um ihr Anliegen durchzuboxen.

Die heute als Netzaktivistin tätige Jolanda Spiess-Hegglin sagte im Anschluss an die Verhandlung: «Ich will ein Urteil, sonst wiederholt es sich.» Ihre Anwältin ist zuversichtlich, dass sie das Verfahren so weit treiben kann, dass die Gegenseite sich «einer schweren Persönlichkeitsverletzung» schuldig gemacht habe. Mehr noch: Sie glaubt, dass mit diesem Verfahren ein Präjudiz geschaffen werden könne. Dies in dem Sinne, dass die Medien sich bewusst sein müssten, dass es bei solchen Vorkommnissen immer um Menschen gehe.

Keine Einigung in Sicht

Der Anwalt der beklagten Partei Ringier wollte hinterher zum Verfahren nichts sagen. Seinem Plädoyer folgend, das er in freier Rede vortrug, befürchtet er keine Konsequenzen. Ein Beweis dafür, dass beide Parteien von einer allfälligen aussergerichtlichen Einigung wohl noch meilenweit entfernt sind.

Die Klägerin Jolanda Spiess-Hegglin (links) und Rechtsanwältin Rena Zulauf nach der Verhandlung im Zuger Kantonsgericht. Bild: Urs Flüeler/Keystone (19. Januar 2022)

Das dreiköpfige Kantonsgericht berät sich nun über das Urteil. Es wird den beiden Prozessbeteiligten schriftlich eröffnet. Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten scheint jetzt schon ziemlich klar, dass sich dereinst auch das Zuger Obergericht mit der Sache beschäftigen wird. Der Auslöser des Prozesses wird dann noch weiter in der Vergangenheit liegen.