Zuger Kantonsrat 5,35 Millionen Franken für die Bostadel-Rundumerneuerung bewilligt Der Kantonsrat winkt den Kredit ohne Diskussion durch.

Der Zuger Kantonsrat hat am Donnerstag, 25. März, in zweiter Lesung einen Objektkredit von 5,35 Millionen Franken mit 66 zu 0 Stimmen bewilligt. Die Nettobelastung für den Kanton an die Gesamtinstandsetzung mit Neubau an die interkantonale Strafanstalt Bostadel beträgt 1,34 Millionen Franken . Die Strafanstalt wird zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt betrieben. Dieser leistet einen Beitrag von 75 Prozent an das Projekt. Das Geld aus Zug fliesst allerdings nur, wenn der Grossrat des Kantons Basel-Stadt seinen Anteil bewilligt.