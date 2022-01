Zuger Kantonsrat Der Busfahrplan wird nicht zu Gunsten von Allenwinden ausgebaut Die Zuger Regierung erteilt der Kleinen Anfrage der Kantonsratsmitglieder Alois Gössi, Mirjam Arnold, Andreas Lustenberger und Hans Küng aus Baar eine klare Absage. Grund: Es bestehe kein Bedarf.

Die Kantonsräte Alois Gössi (SP, Baar), Mirjam Arnold (Die Mitte, Baar), Andreas Lustenberger (Alternative-die Grünen, Baar) und Hans Küng (SVP, Baar) beanstandeten im Rahmen einer Kleinen Anfrage an den Regierungsrat, dass die Busse der Linie 1 zwischen Zug und dem Ägerital während der Sanierung des Strassenabschnitts Nidfuren-Schmittli nicht generell sämtliche Haltestellen in Allenwinden bedienen. Nicht zur Diskussion standen die Expressverbindungen zwischen Berg und Tal. Die vier Kantonsräte stellten dem Regierungsrat dazu eine Reihe von Fragen nach den Hintergründen des gefällten Entscheides, den finanziellen Folgen einer neuen Taktung des Fahrplans zu Gunsten des Ortes Allenwinden und der diesbezüglichen Handlungsbereitschaft der Regierungsrats.

Die Line 1 der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) wird auch während der Sanierung des Strassenabschnitts Nidfuren-Schmittli fahrplangemäss verkehren. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 18. Juni 2018

Im Vorfeld fand eine Anhörung statt

Dieser erteilt der Vorlage bereits einleitend eine Absage, indem er argumentiert, dass der Fahrplan 2022 bereits erstellt und in Kraft gesetzt worden sei. Eine Anpassung während dessen Geltungsdauer bis 10. Dezember 2022 könne nur vorgenommen werden, wenn Umstände einträten, die bei dessen Erstellung nicht vorhersehbar gewesen seien. «Im hier diskutierten Fall fehlen diese Voraussetzungen», schreibt der Regierungsrat.

Es habe im Vorfeld dieser Entscheidung durchaus eine Diskussion gegeben. «Im Rahmen der Anhörung der Gemeinden beantragte die Gemeinde Baar, dass die durch den Ortsteil Allenwinden verkehrenden Buskurse alle Haltestellen im Ortsteil bedienen», stellt der Regierungsrat klar. Dieses Anliegen sei an der Koordinations- und Informationssitzung im April 2021 besprochen und von der Baudirektion mit der Begründung abgewiesen worden, es fehle das Potenzial, das Mehrangebot auf der Buslinie 1 für Allenwinden zu rechtfertigen. Zudem würde die Reisequalität einer Mehrzahl der Reisenden dadurch gemindert werden. «Zusätzliche Halte in Allenwinden entsprechen nicht der Nachfrage», betont der Regierungsrat.

Stündlich bis zu sechs Verbindungen

Im Gegensatz zum Ägerital erfahre Allenwinden während der Umleitungsphase keine Angebotsverschlechterungen im öffentlichen Verkehr. «Es stehen mit den Linien 1 und 34 in der Hauptverkehrszeit bis zu sechs Verbindungen pro Stunde in die Zentren von Zug beziehungsweise Baar zur Verfügung.» Für die Zugerland Verkehrsbetriebe und deren Betreiber – Bund und Kanton – wären im Fall einer Anpassung Zusatzkosten im sechsstelligen Bereich zu erwarten, schreibt der Regierungsrat weiter. «Der Bund wäre kaum bereit, höhere Kosten für eine Massnahme zu tragen, welche zu einem faktischen ‹Überangebot› in Allenwinden führt», so der Regierungsrat.

Auch auf den Kompromissvorschlag seitens der Einsprecher, die Busse wenigstens an einer Haltestelle in Allenwinden halten zu lassen, ging der Regierungsrat nicht ein. «Der öffentliche Verkehr wird weiterhin, wie vom Gesetz gefordert, nachfrageorientiert und attraktiv gestaltet und auf die Dichte der Wohn- und Arbeitsplätze ausgerichtet», schreibt er. In Allenwinden lasse sich keine weitere Verdichtung des Busangebots – auch nicht während der 18 Monate Bauzeit – rechtfertigen.