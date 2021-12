Zuger Kantonsrat Ein Rücktritt, ein Gelöbnis und das dritte Kind Das Zuger Kantonsparlament ist in Bewegung. An der Sitzung vom Donnerstag, 16. Dezember, verkündete Präsidentin Esther Haas (ALG/Cham) verschiedene Mutationen.

Petra Muheim. Bild: PD

Die Chamer FDP-Kantonsrätin Petra Muheim-Quick nahm am Donnerstag, 16. Dezember, an ihrer letzten Sitzung teil. Sie hat, wie Kantonsratspräsidentin Esther Haas zu Beginn der Sitzung sagte, auf den 31. Dezember demissioniert. Sie wird mit ihrem Mann in ihren Geburtskanton Uri zurückkehren.

Christian Hegglin. Bild: PD

Das Amtsgelöbnis geleistet hat der neue Stadtzuger SP-Kantonsrat Christian Hegglin (46). Er rückt für Kantonsrätin Anna Spescha nach. Sie wird sich vermehrt ihren Beruf widmen. Hegglin ist Berufsschullehrer am Gibz und sitzt in der Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zug.

Anna Bieri. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2020)

Kantonsrätin Anna Bieri (Die Mitte/Hünenberg) und ihr Mann sind Ende November zum dritten Mal Eltern geworden. Kantonsratspräsidentin Esther Haas wünschte der Familie viel Ruhe, «auch wenn das mit drei Kindern ein frommer Wunsch ist. Aber wünschen kann ich das ja mal».