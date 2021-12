Zuger Kantonsrat Finanzdirektor warnt vor falschen Beschränkungen Das Kantonsparlament beriet Änderungen zum Finanzhaushaltgesetz. Es folgte trotz Kritik an der Regierung deren Linie.

Das Zuger Kantonsparlament hat an der Sitzung vom Donnerstag, 16. Dezember, einen ordnungspolitischen Sündenfall vermieden. Beantragt worden war in der Beratung zweier Änderungen des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons und der Gemeinden, dass in Sachen Notkredite der Staatswirtschaftskommission (Stawiko) ein Veto-Recht eingeräumt werden soll. Dieser Antrag wurde mit 65 zu 8 Stimmen abgelehnt. Stattdessen bekommt die Stawiko ein Anhörungsrecht zugestanden. Geändert wurden die Bestimmungen zum Notstandskredit sowie eine Kompetenzbeschränkung für neue Ausgaben.

Der Zuger Kantonsrat an der Sitzung vom Donnerstag, 16. Dezember, pandemiebedingt in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Bild: Harry Ziegler (16. Dezember 2021)

Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Umstritten war primär, ob der Stawiko ein Veto-Recht eingeräumt wird oder nicht. Hinterfragt wurde ebenso, ob der Regierungsrat und zu Gunsten von wem neue Ausgaben beschliessen kann.

Der Präsident der Staatswirtschaftskommission, Kantonsrat Andreas Hausheer (Die Mitte/Steinhausen), erklärte, die Stawiko sei nicht damit einverstanden, dass sie Legislative über bereits beschlossene Ausgaben nur informiert und nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen werde. Die Stawiko und die ebenfalls betroffenen Geschäfts- oder Rechnungsprüfungskommissionen würden so vor vollendete Tatsachen gestellt. Entsprechend hatte die Finanzdirektion nachzubessern und brachte schliesslich mit dem Anhörungsrecht einen Lösungsvorschlag ein.

Anhörungsrecht versus Veto-Recht

Diskutiert wurde darüber, ob die Stawiko vor einem Beschluss zwingend angehört werden müsse oder ob sie gar ein Veto-Recht bekommen solle. So sagte beispielsweise Cornelia Stocker (FDP/Zug), die Exekutive erhöht mit dem Anhörungsrecht der Stawiko zu Recht keinen Blankocheck. «Ich persönlich bin überzeugt, keine Regierung wird es wagen, sich in einem Notfall über die Meinung ihrer Aufsichtskommission hinwegzusetzen.»

Begrüsst wurde von Kantonsrat Alois Gössi (SP/Baar), dass sich die Regierung Einschränkungen in ihrer Ausgabenkompetenz auferlegen möchte. So kann die Regierung pro Einzelfall neue Ausgaben von bis zu 500'000 Franken beschliessen und dies zweimal jährlich. Darüber wird im Geschäftsbericht in einem separaten Kapitel informiert. Gössi zeigte sich jedoch angetan von der Idee eines Veto-Rechts, einen allfälligen Antrag dazu würde er unterstützen. Der Antrag kam dann auch in der Detailberatung von Kantonsrat Manuel Brandenberg (SVP/Zug). Luzian Franzini (ALG/Zug) erklärte namens seiner Fraktion, für ein Anhörungsrecht zu sein, aber gegen die gesetzliche Festlegung von Maximalbeträgen bei Ausgaben. Dadurch würden Gemeinden und Kanton beispielsweise bei Katastrophen finanziell zu stark eingeschränkt.

«Das wäre ein ordnungspolitischer Selbstmord»

Gegen ein Veto-Recht für die Stawiko wehrte sich Finanzdirektor Heinz Tännler vehement. «Das Anhörungsrecht ist ein starkes Recht.» Zumal die Staatswirtschaftskommission angehört wird, bevor die Regierung Entscheide fällt. Die Antworten der Stawiko erfolgten schriftlich, was ihnen ein grosses Gewicht gebe. Er habe noch nie davon gehört, dass eine Kommission irgendeine Entscheidungsbefugnis hätte. Die Aufgabe der Kommission sei die Beratung der Entscheidungsträger und dies namens der Exekutive. «Ein Veto-Recht wäre ein ordnungspolitischer Selbstmord», so Tännler. Was sein Parteikollege Manuel Brandenberg (SVP/Zug) anders sah und den Antrag stellte, ein Veto-Recht in den entsprechenden Gesetzesartikel aufzunehmen. Dagegen votierten diverse Einzelsprecher. Unter ihnen Thomas Meierhans (Die Mitte/Steinhausen). Für ihn wäre ein Veto-Recht ein nicht haltbarer Systemwechsel. «Die Kommission dient der Beratung – das ist die Aufgabe. Entscheide sollen vom Regierungsrat oder Kantonsrat gefällt werden.» Das sei nämlich deren Aufgabe. Eine Vermischung von Aufgaben sei auch demokratisch falsch. Brandenbergs Antrag wurde mit 65 zu 8 Stimmen abgelehnt.

Abgelehnt wurde auch ein Antrag Rainer Leemanns (FDP/Zug). Er verlangte, dass neue, von der Regierung beschlossene Ausgaben ausdrücklich und nur der Zuger Bevölkerung zugutekommen müssten. Dagegen wehrte sich die Regierung erfolgreich. Dies sei eine Beschränkung der Flexibilität. Im Falle einer derartigen Beschränkung müsste man sich bei manchen, schon heute finanzierten Projekten, wie beispielsweise der Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern, die Frage stellen, ob sie ausschliesslich der Zuger Bevölkerung diene. Leemanns Antrag scheiterte mit 60 zu 6 Stimmen. Der Kantonsrat hat am Donnerstag, 16. Dezember, das Gesetz damit in erster Lesung beraten.