Zuger Kantonsrat Mehr Cybersicherheit für KMU, Tech-Herstellende und Nutzende: Das Parlament genehmigt dafür fast 9 Millionen Franken Die Anlaufstelle «ITSec4KMU» und das nationale Testinstitut für Cybersicherheit sind zwei Vorhaben für mehr Sicherheit im digitalen Raum. Beide sind in Zug angesiedelt und werden künftig finanziell vom Kanton unterstützt.

Im Kanton Zug wird der Ausbau der Cybersicherheit für Hersteller, Konsumentinnen und Konsumenten sowie KMU vorangetrieben. An der Sitzung des Kantonsparlaments stärkte man diesen Weg in eine digitale Zukunft. Denn der Entscheid des Zuger Kantonsrats fiel eindeutig aus: Einstimmig sprachen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der zweiten Lesung am Donnerstag dafür aus, den Verein «ITSec4KMU - Cybersicherheit Schweiz» mit Sitz in Zug mit maximal rund 1,4 Millionen Franken zu unterstützen.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde ein weiteres Traktandum zum Thema Cybersicherheit: Der Kantonsrat entschied über die Ausrichtung rund 7,5 Millionen Franken für ein «Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC». Der Betrag soll gestaffelt bis 2024 ausgerichtet werden.

KMU sollen widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe werden

Die Informationsstelle «ITSec4KMU» soll die Widerstandsfähigkeit von Schweizer KMU gegenüber Angriffen aus dem Cyberspace landesweit erhöhen und stärke laut Regierungsratsvorlage somit «das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft». KMU würden motiviert, sich mit dem Thema Cybersicherheit auseinander zu setzen, minimale Grundschutzmassnahmen umzusetzen oder diese Dienstleistungen von Drittanbietenden in Anspruch zu nehmen.

Das nationale Testinstitut für Cybersicherheit NCT ist ein nationales Prüfinstitut, dass sicherheitsrelevanten Mängel vernetzter Hardware- und Software-Komponenten aufdecken soll. Es richtet sich vor allem an Hersteller und Betreiber «kritischer Infrastruktur», wie beispielsweise Bahn, Energieunternehmen und auch beim Bund.