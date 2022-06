Zuger Kantonsrat Nach Diskussion um Werte und Traditionen: Kantonsrat spricht 130'000 Franken für Kaserne im Vatikan Die Unterkünfte der Garde im Vatikan sind in die Jahre gekommen, eine Stiftung sammelt Gelder. Neben anderen Kantonen und dem Bund will sich auch Zug beteiligen.

Die Schweizergarde hat eine 600-jährige Tradition und ist ein Aushängeschild für die Schweiz. Archivbild: Gabriele Putzu / TI-PRESS

130'000 Franken als Beitrag für den Neubau einer Kaserne der Schweizergarde im Vatikan oder doch 200'000 Franken – oder gar keine finanzielle Unterstützung? Der Zuger Kantonsrat diskutierte am Donnerstag intensiv über diese Frage. Hintergrund ist, dass im Vatikan für gut 45 Millionen Franken die Kaserne wiederaufgebaut wird.

Auch die Öffentlichkeit beteiligt sich am Sammeln von Geldern: Eine Stiftung sammelt Mittel für die notwendigen Mittel. Angeklopft hat sie deshalb bei den Kantonen. Verschiedene Kantone unterstützen das Vorhaben finanziell, auch der Bund hat 5 Millionen Franken zugesagt.

Vorberatende Kommission will Betrag um 70'000 Franken erhöhen

Die Zuger Regierung will der Kasernenstiftung mit 130’000 Franken unterstützen – das entspreche rund einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons. Andere Kantone hätten laut regierungsrätlichem Antrag ähnliche Beträge pro Einwohnerin und Einwohner ausbezahlt. Die Wendung bereits vor der Sitzung: Die vorberatende Kommission wollte den Beitrag um 70’000 Franken auf neu 200’000 Franken erhöhen.

Die Präsidentin der vorberatenden Kommission, Brigitte Benzin Widmer, sagte:

«Bei der Eintretensdebatte führten einige Kommissionsmitglieder aus, dass sie zwar keine Einwände gegen die Schweizergarde und das Bauprojekt hätten, jedoch den Bezug zum Kanton Zug nicht ausmachen könnten.»

Diesen Argumenten hielten andere Kommissionsmitglieder entgegen, dass die Schweizergarde eine 600 Jahre alte, eigenständige Institution und ein «Aushängeschild der Schweiz» sei. Trotz des religiösen Hintergrunds gehe es vor allem um die Pflege der Tradition. Die Tätigkeit der Garde und ihre Infrastruktur verdiene es, unterstützt zu werden. In der Debatte unterstützten verschiedene andere Kantonsrätinnen und -räte das Argument, dass die Schweizergarde als Aushängeschild unterstützenswert sei.

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) stimmte laut ihrem Bericht mit 6:0 bei keiner Enthaltung dem Antrag des Regierungsrats über einen Beitrag von 130'000 Franken zu. Der Antrag in der vorberatenden Kommission wurde damit begründet, dass die Finanzlage des Kantons einen Beitrag in der beantragten Höhe durchaus zulasse und einzelne Kantone keinen Beitrag leisten würden. Die Stawiko vertrat die Ansicht, dass:

«Die Finanzlage keine ausreichende Begründung für die Erhöhung des Beitrags ist und weitere Begehrlichkeiten nach sich ziehen könnte.»

Gegenwind von links

Dass der Kanton Zug überhaupt Geld an die Stiftung bezahlen soll, lehnten die ALG- und SP-Fraktion ab. Sie stellten beide einen Nichteintretensantrag. Hanni Schriber-Neiger (Risch/ALG) kommentierte das mit: «Die Fraktion lehnt einen Beitrag des Kantons an den Neubau der Kaserne Schweizergarde klar ab. Dass der Kanton Zug eine Kaserne eines anderen Staates mitfinanziert, ist staatspolitisch sehr problematisch und steht völlig quer in der Landschaft, auch historisch.»

Guido Suter (SP/Walchwil) sagte, dass für die SP eine Spende über 130'000 Franken nicht in Frage käme. «Einerseits ist die Herleitung des Betrags aus der in Zug wohnhaften Bevölkerung störend: Es gibt wohl keinen Grund, weshalb Reformierte, Musliminnen und Muslimen, Jüdinnen und Juden und Angehörige weiterer Religionsgemeinschaften sowie Religionslose genötigt werden sollten, Geld an den Vatikan zu senden; was übrigens schon durch die Bundesspende über fünf Millionen Franken passiert.»

Erhöhung auf eine Million Franken gefordert

Bei gewissen Parlamentarierinnen und Parlamentariern stiess das wiederum auf Unverständnis, sodass man letztlich über Werte und Traditionen diskutierte. Letztlich wurde mit 49 zu 25 Stimmen auf die Vorlage eingetreten.

Manuel Brandenberg (SVP/Zug) stellte in der Detailberatung den Antrag, den Betrag auf 1 Million Franken zu erhöhen. Der Kanton Zürich hätte bereits 800'000 Franken gespendet, es wäre schön, wenn Zug an die Spitze treten würde, so Brandenberg. Der Rat sprach sich jedoch grossmehrheitlich für den Antrag des Regierungsrats über 130'000 Franken aus. Das Geschäft wird noch in einer zweiten Lesung dieses Jahr behandelt.

Die Freidenker-Vereinigung der Schweiz kritisiert den «äusserst fragwürdigen Beschluss des Kantonsrats», dass die neue Kaserne im Vatikan unter anderem durch 130’000 Franken Zuger Steuergelder gesponsert wird, wie die Vereinigung in einer Medienmitteilung nach der Kantonsratsversammlung schreiben: «Ein solches Projekt gehört schlicht nicht zu den Staatsaufgaben.»