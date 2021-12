Zuger Kantonsrat Neue Chefin für die ALG-Fraktion An der Fraktionsspitze löst Tabea Zimmermann Gibson (Zug) Andreas Hürlimann (Steinhausen) ab.

Tabea Zimmermann Gibson. Bild: PD

Die Kantonsratsfraktion der Alternativen – die Grünen hat an ihrer Fraktionssitzung Tabea Zimmermann Gibson (Zug) zur neuen Fraktionschefin gewählt. Sie hat ihr Amt an der Kantonsratssitzung von Donnerstag, 16. Dezember, angetreten. Tabea Zimmermann ist aktuell Präsidentin des Zuger Stadtparlaments, dem sie seit sieben Jahren angehört. In den Kantonsrat gewählt wurde die Englischlehrerin an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern 2018.

Der bisherige Fraktionschef Andreas Hürlimann (Steinhausen) tritt aus familiären und beruflichen Gründen als Fraktionschef zurück. Er wird aber der Fraktion als Kantonsrat sowie als Stawiko-Mitglied erhalten bleiben.