Zuger Kantonsrat Regierung will schnellstmöglich zurück zum Zustand vor Corona Auch die Zuger Regierung hat genug von der aktuellen, durch das Coronavirus diktierten Situation. In einer Interpellationsantwort lobt sie den eigenen Einsatz in der Pandemie.

Der Kantonsrat tagt am Donnerstag, 27. Januar, wie bereits im Mai 2021 in der Waldmannhalle in Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 6. Mai 2021)

Die Coronapandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie beschäftigt auch die Zuger Regierung. Seit November 2020 hat sich der Regierungsrat mit 13 parlamentarischen Vorstössen zum Coronavirus und dessen Auswirkungen beschäftigt. Das geht aus seiner Antwort auf eine weitere Corona-Interpellation von sechs bürgerlichen Kantonsräten hervor. Die Interpellationsantwort ist für die Kantonsratssitzung vom Donnerstag, 27. Januar, zur Behandlung traktandiert (siehe Box).

Der Kantonsrat tagt in Baar Der Zuger Kantonsrat tritt am Donnerstag, 27. Januar, in der Waldmannhalle in Baar zusammen. Die Sitzung beginnt um 8.30 Uhr und ist öffentlich. Es gelten die Covid-Vorschriften. Die Traktandenliste ist mit 24 Traktanden (exklusive Untertraktanden) relativ umfangreich. Beraten wird unter anderem die Teilrevision des Gesetzes über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit gebrannten Wassern. Jill Nussbaumer (FDP/Cham) wird den Amtseid ablegen. Sie rückt für Petra Muheim Quick nach. Die gesamte Traktandenliste finden Sie hier. (haz)

Die Kantonsräte Michael Arnold (FDP/Baar), Philip C. Brunner (SVP/Zug), Peter Letter (FDP/Oberägeri), Adrian Risi (SVP/Zug), Peter Rust (Mitte/Walchwil) und der im Dezember 2021 zurückgetretene Beat Unternährer (FDP/Hünenberg) stellen dem Regierungsrat verschiedene Fragen zur Ordnungspolitik, Eigenverantwortung, Schuldenwirtschaft und zum Pragmatismus in der Lösungsfindung während der Coronapandemie.

«Keinesfalls nur ‹Erfüllungsgehilfen des Bundes›»

Die regierungsrätlichen Antworten auf die 13 parlamentarischen Vorstösse zeigen, «dass sich der Regierungsrat immer wieder und fundiert mit dem Coronavirus und auch dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Politik beschäftigt», so die Regierung. Vor allem die Diskussion im Kantonsrat zum Postulat «Corona und Schuldenwirtschaft – Zukunft mit Vernunft», eingereicht von denselben sechs Kantonsräten, habe aufgezeigt, dass sich die Mitglieder des Regierungsrats in verschiedenen Gremien und Vernehmlassungen einbringen. «Und», wie der Regierungsrat seine Arbeit lobt, «einen grossen Einsatz zum Wohl des Kantons Zug und dessen Bevölkerung leisten.» Und weiter: «Die Kantone und insbesondere auch der Kanton Zug waren in der Pandemiepolitik der letzten zwei Jahre keinesfalls nur ‹Erfüllungsgehilfen des Bundes›.» Bund und Kantone hätten stets das Ziel gehabt, die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie zu bekämpfen unter gleichzeitiger Zulassung des gesellschaftlichen Lebens – soweit möglich.

Wie die Interpellanten stellt auch der Regierungsrat eine Entwicklung des Gesellschaftsmodells sowie der Ordnungspolitik fest: Weg von der Verantwortung des Einzelnen hin zu einer Mentalität, der Staat werde es schon richten. Allerdings relativiert er in seiner Antwort, dass es in der Natur der Sache liege, dass eine Krise, wie die durch Corona ausgelöste, «die Werte- und Zuständigkeitsordnung verschiebt». Deshalb sei es klar, dass der Staat zusätzliche Verantwortung übernehmen muss und dadurch auch mehr Macht ausübt, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger beeinflusst. Auch die Eigenverantwortung. Denn laut Regierung zeige sich, «dass Eigenverantwortung nicht ausreicht, um eine schwere Pandemie zu besiegen. Eigenverantwortlich kann man nur für das eigene Handeln sein. In einer Pandemie ist aber jede und jeder Einzelne darauf angewiesen, dass alle anderen auch verantwortungsvoll handeln, weshalb es gewisser Regeln bedarf».

Hilfe ist richtig, muss aber befristet sein

Staatliche Leistungen sollen nur falls nötig erbracht werden. Hier geht der Regierungsrat mit den Interpellanten einig. Er ist der Meinung, dass staatliche Leistungen in Krisenzeiten die Zivilgesellschaft nicht negativ beeinflussen, wo sich der Staat nach überstandener Krise zurückzieht. Das gelte für Massnahmen zu Gunsten der Wirtschaft ebenso wie für gesellschaftliche. Es sei zwar richtig gewesen, dass der Staat wegen der Pandemie in Not geratenen Firmen geholfen habe, er müsse diese Hilfe aber einstellen, sobald sich die Lage normalisiert habe.

Die Frage sei vielmehr: Wie lange übt der Staat diese speziellen Regelungen aus? Der Regierungsrat schreibt dazu: «Er vertritt dezidiert die Auffassung, dass – sobald es die Situation zulässt – die Entwicklung umgehend in die gegenläufige Richtung hinführen muss, zurück zum Gesellschaftsmodell und der Ordnungspolitik vor der Pandemie.»