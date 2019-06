Zuger Kantonsrat spricht eine Million Franken für Spitzensport-College

Eine Million Franken für das College im privaten Spitzensport-Zentrum OYM in Cham, das 2020 eröffnet wird: Das Zuger Kantonsparlament hat am Donnerstag den A-Fonds-Perdu-Beitrag in zweiter Lesung oppositionslos genehmigt.