ZUGER KANTONSRAT Vor der Debatte: Die Fraktionen nehmen den Zuger Rekordabschluss mit Freude zur Kenntnis. Und sind sich uneins über die Zukunft Die Zuger Kantonsratsfraktionen nehmen die Rekordrechnung 2020 noch so gerne an. Dann hört es auf mit der Einigkeit: Links will «endlich» investieren, Bürgerliche mahnen vor Überheblichkeit und Unvorsicht.

Nach einem Abstecher in die Waldmannhalle Baar tagt der Zuger Kantonsrat am Donnerstag wieder in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Von einem «überragenden» Abschluss hat die Zuger Regierung schon im Februar gesprochen, als sie ankündigte, die Rechnung 2020 werde mit einem Rekordergebnis schliessen. In Zahlen ausgedrückt heisst das: 285,5 Millionen Franken Ertragsüberschuss, 104,2 Millionen mehr Ertrag, 33,3 Millionen weniger Aufwand als budgetiert, das Ergebnis um fast 140 Millionen Franken besser als erwartet. Und wenn sich die Exekutive angesichts der Werte schon zu grossen Worten verleitet sieht, halten sich auch die Kantonsratsfraktionen im Vorfeld der Sitzung vom Donnerstag mit Anerkennung höchstens dezent zurück.

Die SP nehme den Abschluss erfreut zur Kenntnis, schreibt etwa Kantonsrätin Virginia Köpfli (Hünenberg). Das Resultat breche alle Rekorde, sagt ALG-Fraktionschef Andreas Hürlimann (Steinhausen). Und für die SVP schreibt Philipp C. Brunner (Zug) gar, der Abschluss stimme die Partei «sehr glücklich».

Annahme ist klar, Verwendung der Gelder umstritten

Die Zuger Regierung um Finanzdirektor Heinz Tännler hat sich wohl darauf eingestellt, dass die Legislative Geschäftsbericht und Rechnung annehmen wird; und das nicht erst, seit die Staatswirtschaftskommission die Vorlagen in ihrem Bericht vom 2. Juni zur Annahme empfohlen hat – mit 13 zu 0 Gegenstimmen, bei keiner Enthaltung.

Zu Uneinigkeit wird es im Parlament früher oder später trotzdem kommen. Denn wie so oft geht der Konsens bei der Verwendung der Gelder auseinander. Während die FDP mahnt, man solle nun keine Überheblichkeit entwickeln, weder die Kostendisziplin vergessen noch Begehrlichkeiten wecken, fordert die ALG, «endlich genügend Mittel für den Kampf gegen die Klimakrise bereitzustellen und sich stärker für die soziale Sicherheit der Zuger Bevölkerung zu engagieren». So brauche es Investitionen in Bildung, Soziales und Betreuungsangebote.

Schützenhilfe bekommen die Alternativen von der SP. Die Sozialdemokraten fordern «sinnvolle Investitionen für das Wohl aller Zugerinnen und Zuger». Und auch Mitte-Fraktionschef Thomas Meierhans (Steinhausen) schreibt, der Kanton soll die gute Finanzlage nutzen, um in zukunftsorientierte Handlungsfelder wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Bildung zu investieren.

Demgegenüber plädiert auch die SVP für Zurückhaltung. Fraktionschef Philipp C. Brunner:

«Die bisherige Finanzpolitik ist unaufgeregt weiterzuführen, sie hat uns gut durch das erste Coronajahr gebracht.»

Langfristig gesehen brauche der Kanton Zug Eigenkapital und Finanzvermögen. «Schliesslich hat der Kanton ja auch zukünftige langfristige Risiken aller Art zu tragen, wie etwa die Staatsgarantie bei der Zuger Kantonalbank», so Brunner.

Stimmrechtsalter 16 wird schweren Stand haben

Mit Ausnahme der Rechnungsdebatte und der Schlussabstimmung über die Corona-Härtefallgelder (die auch mehr Formsache werden dürfte) hat die Sitzung vom Donnerstag Aufwischcharakter.

Fraglich ist, ob das Parlament so weit kommt, um einen Vorstoss aus ALG-Reihen zu behandeln, der in Zuger Politkreisen kontrovers diskutiert wird: In einer Motion verlangen Andreas Lustenberger (ALG, Baar), Martin Zimmermann (GLP, Baar) und Anna Spescha (SP, Zug), Zug möge sein Stimmrechtsalter in kantonalen Belangen von 18 auf 16 Jahren senken. So wollen die Motionäre und die Motionärin einen Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie leisten. Sie schreiben, in der Schweiz würden ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zunehmend politische Entscheide dominieren. Gleichzeitig zeigten Studien, dass Personen, die mit 16 abstimmen dürfen, auch in Zukunft politisch aktiv seien. Zuspruch erhalten Spescha, Zimmermann und Lustenberger von ALG und SP, die anderen Fraktionen sprechen sich dagegen aus – und stellen sich auf eine Linie mit der Regierung.

Diese habe zwar Verständnis, dass Jugendliche die Geschicke des Kantons mitbestimmen wollten. Allerdings gäbe es wichtige Gründe, um an der bewährten Regelung festzuhalten. So sollten etwa politische und zivilrechtliche Mündigkeit «deckungsgleich sein». Zwei Altersgrenzen sind laut der Regierung «problematisch», da dadurch Rechte und Pflichten auseinanderdriften würden. Einerseits könnten die Jugendlichen mitbestimmen, andererseits wird man als Jugendlicher weitgehend vor Konsequenzen seines Handelns geschützt – etwa mit der zivilrechtlichen (beschränkten) Handlungsunfähigkeit oder dem Jugendstrafrecht.