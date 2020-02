Zuger Kantonsrat will Frauenstreik-Manifest keine Folge leisten

Der Zuger Kantonsrat nimmt vom Zuger Frauenstreik-Manifest zwar Kenntnis, Folge leisten will er der Petition aber nicht. Dies hat er am Donnerstag entschieden. Die in der Petition geforderten Massnahmen seien teilweise bereits erfüllt.