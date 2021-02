Zuger Kultur Atelierstipendium für Kulturschaffen in Buenos Aires und Nominationsvorschläge für die «Zuger Kulturschärpe» Die Stadt Zug und die Mitgliedstädte der Städtekonferenz Kultur (SKK) betreiben gemeinsam ein Atelierhaus in Buenos Aires und stellen es Schweizer Kulturschaffenden für jeweils sechs Monate zur Verfügung. Zudem verleiht die Kulturkommission die «Kulturschärpe »auch in diesem Jahr.

Das Wohnatelier in Buenos Aires im Hafenquartier La Boca. Bild: pd

(cro) Das Leben in der argentinischen Hauptstadt ist voller Kontraste: Die stagnierende Wirtschaft kontrastiert mit der westlich orientierten Kultur, grosszügige Avenuen mit einem schwerfälligen öffentlichen Transport und hochmoderne Business Centers mit kolonialer Architektur. Da Buenos Aires langsam zusammengewachsen ist, besitzt jedes Quartier seine eigene Ausprägung. La Boca ist ein altes Hafenquartier, welches dank guter Restaurants, Museen, Galerien für zeitgenössische Kunst und durch die Tango-Szene in den letzten Jahren einen ökonomischen und kulturellen Aufschwung erfahren hat. Das Kulturangebot in Buenos Aires ist dank städtischen und privaten Stiftungen sehr vielfältig. Musik, Tanz und Literatur drehen sich aber nicht nur um den Tango, vielmehr zeigt das Kulturschaffen eine lokale Anbindung und internationale Vernetzung; insbesondere in den Bereichen Theater und Bildende Kunst.

Die ersten Kulturschaffenden aus Zug waren 2014 Lukas Meier und Martin Riesen, die sich das Atelierstipendium teilten. 2018 weilte der Zuger Kulturschaffende Markus Uhr im Wohnatelier in Argentinien. Als Mitglied der SKK lädt die Stadt Zug wiederum ihre professionellen Kulturschaffenden aller Sparten ein, sich für einen sechsmonatigen Atelieraufenthalt, der vom 1. Januar bis 30. Juni 2022 dauert, zu bewerben., wie Iris Weder, Leiterin Abteilung Kultur Stadt Zug, in einer Mitteilung schreibt.

Neben einem Zimmer und einem Atelier im Quartier La Boca werden für die sechs Monate 8000 Franken von der Stadt Zug und 2000 Franken von der SKK bezahlt, das heisst insgesamt 10'000 Franken für die Lebenskosten und das Werk beziehungsweise das Projekt. Interessierte sollten unkompliziert und offen sein für andere Kulturen sowie bereit, sich auf eine Wohngemeinschaft mit zwei weiteren Kunstschaffenden einzulassen – im 2022 kommen die Stipendiaten aus den Mitgliedstädten Renens und Yverdon-les-Bains.

Bewerbung bis 20. April möglich

Das Bewerbungsdossier im PDF-Format ist bis spätestens am Dienstag, 20. April 2021, bei der Abteilung Kultur der Stadt Zug online unter kultur@stadtzug.ch einzureichen. Dem Motivationsschreiben sind ein Lebenslauf, Informationen über bisherige künstlerische Anerkennungen wie Preise, Stipendien et cetera, eine Dokumentation zum bisherigen Werk - je nach Sparte - sowie das geplante Projekt während des Aufenthalts beizulegen. Die Gewinner werden anschliessend von der Kulturkommission der Stadt Zug juriert.

Die SKK verfolgt mit Ateliers in Kairo, Genua, Belgrad und Buenos Aires das Ziel, professionelles Kulturschaffen zu fördern und einen tieferen Kulturaustausch zwischen der Schweiz und dem Gastland zu ermöglichen. Längere Auslandaufenthalte geben Kulturschaffenden die Möglichkeit, sich vom Alltag zu lösen und ihre Kunst in einem inspirierenden Umfeld konzentriert weiterzuentwickeln.

Verleihung der sechsten Zuger Kulturschärpe

Die Kulturkommission der Stadt Zug verleiht auch dieses Jahr die «Zuger Kulturschärpe» an Personen, die sich im soziokulturellen Bereich verdient gemacht haben. Die Zuger Bevölkerung ist eingeladen, eigene Nominationsvorschläge einzureichen, so Iris Weder.

Ausgezeichnet werden können in Zug tätige Gruppen, Vereine, Organisationen und Einzelpersonen. Die Geehrten erhalten die Kulturschärpe in Form eines Schals, eigens gestaltet von der in Zug geborenen Oberwiler Textildesignerin Caroline Flueler.

Verein «BADABUM Atelier», Gewinner des Hauptpreises 2019/2020, und Annelies Ursin, Gewinnerin des Ehrenpreises 2019/2020. Bild: pd

Dotiert ist der Preis mit 10'000 Franken, wobei die Ausgezeichneten 2500 Franken davon an eine selber ausgewählte Person oder Gruppe, die sie als förderungswürdig erachten, weitergeben müssen. Diese spezielle Regelung ist mit der Hoffnung verknüpft, dass jeweils auch jüngere oder unbekanntere Personen berücksichtigt werden. So wird der Kreis der Preisträger im Sinne einer Nachwuchsförderung sinnvoll erweitert. Darüber hinaus vergibt die Kulturkommission der Stadt Zug in eigener Kompetenz einen Spezial- bzw. Ehrenpreis an ein Team oder eine Person für das soziokulturelle Engagement.

Zuger Bevölkerung nominiert

Die Zuger Bevölkerung ist jeweils eingeladen, eigene Nominationen für die Verleihung der «Zuger Kulturschärpe» direkt bei der Abteilung Kultur der Stadt Zug einzureichen unter kultur@stadtzug.ch. Eingabeschluss für die Nominierungen ist dieses Jahr der Mittwoch, 31. März 2021. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend von der Kulturkommission der Stadt Zug juriert.

Die Verleihung der «Zuger Kulturschärpe» findet voraussichtlich im Juni 2021 anlässlich des traditionellen, öffentlichen Kulturapéros statt.