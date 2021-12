Zuger Kultur Gewinner der Atelierstipendien 2023 stehen fest Die kantonale Kulturkommission vergibt je ein Atelier Flex-Stipendium an Lukas Meier und Lukas Hoffmann. Atelierstipendien in Berlin gehen an Anna Dahinden, Romuald Etter und Matthias Ott. Ein viermonatiger Aufenthalt im Zentralschweizer Atelier in New York wird Linus Amstad zugesprochen.

Fünf Künstlerinnen und Künstler sind von der Zuger Kulturkommission mit Atelierstipendien bedacht worden. 2021 sind laut einer Mitteilung insgesamt 26 Bewerbungen dafür eingegangen. Die kantonale Kulturkommission hat die Dossiers geprüft und die Atelierplätze an folgende Zuger Kunstschaffende vergeben:

Anna Dahinden Bild: PD

Atelier Berlin: «Das künstlerische Schaffen der Tänzerin Anna Dahinden ist interdisziplinar und ihren Performances reinterpretiert sie Raum und Atmosphäre» lautet die Begründung. Auch der bildende Künstler Romuald Etter darf nach Berlin fahren, ebenso der Schauspieler, Dramaturg und Regisseur Mathias Ott.

Atelier Flex: Der bildende, visuelle und digitale Künstler Lukas Meier möchte nach Angaben der Kulturkommission für mindestens fünf Monate nach Buenos Aires, «um dort seinen bereits beschrittenen Weg fortzusetzen». Der Fotograf Lukas Hoffmann möchte «seine künstlerische Arbeit in den drei ostmitteleuropäischen Metropolen Warschau, Prag und Budapest weiterentwickeln».

Linus Amstad Bild: PD

Atelier New York: Linus Amstad ist Saxofonist und Mitglied zahlreicher Formationen. In New York möchte er «nach seinem eigenen musikalischen Ausdruck suchen» und sich dabei «vom Musik-Dschungel New Yorks inspirieren lassen». Amstad ist überdies Gewinner des Zentralschweizer Ateliers in New York 2023. (bier)