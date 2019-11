Zuger Kulturkommission steht weiter in der Kritik

(ls) Anfang Oktober teilte die Kulturkommission mit, dass sie erstmals ein Stipendium an ein Kommissionsmitglied vergeben habe. So werde die Kulturvermittlerin AnuMaaria Calamnius-Puhakka von 1. März bis 31. Mai 2020 im Rahmen eines Atelierstipendiums in Genua arbeiten. Kaum bekannt, sorgte die Nachricht für Stirnrunzeln: Mitte Oktober reichten die Fraktionen SVP und GLP zwei Interpellationen ein. Darin stellten sie die Transparenz und die rechtlichen Kompetenzen der Kommission in Frage. Ende Monat folgte eine Kleine Anfrage zur Verletzung der Ausstandspflicht.



Bei der Kulturkommission äusserte sich daraufhin zwei Wochen niemand – am 11. November ging Stadtpräsident Karl Kobelt, der den Entscheid der Kulturkommission als Departementsvorsteher verantwortet, aber in die Offensive. Kobelt nahm vor den Medien zu den Vorwürfen Stellung, räumte Fehler ein, unter anderem in der Protokollierung, und gelobte Besserung. Darüber hinaus publizierte der Stadtrat die Antworten zu den drei Vorstössen. Daraus ging hervor, dass das Atelierstipendium nun doch nicht vergeben wird: Die Begünstigte habe ihre Kandidatur zurückgezogen, weshalb die Vergabe obsolet geworden sei, so der Stadtrat.



Für die Parteien scheint die Sache damit noch lange nicht erledigt: Am 15. November reichten SVP und GLP eine dringliche Motion ein, mit welcher sie den Stadtrat beauftragen wollen, ein Reglement über die Kulturförderung auszuarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen.