Zuger Obergericht 150’000 Franken IV-Rente dank leuchtender Männchen und mehr Eine im Kanton Zug lebende Italienerin hat die IV-Stelle jahrelang hinters Licht geführt, indem sie erfolgreich eine schwere psychische Erkrankung vorgetäuscht hat.

Die Frau lebte zurückgezogen in den eigenen vier Wänden, die Fensterläden geschlossen, sämtliche Kontakte nach aussen abgebrochen, die Gegenwart von anderen Menschen ertrug sie nicht mehr. Gelegentliche Schreianfälle verschafften ihr etwas Erleichterung von all den schrecklichen Angstzuständen und dem Verfolgungswahn. Zu Albträumen, Hyperventilation, Schwindel und Herzrasen gesellten sich Halluzinationen. Die Frau vernahm Stimmen von Verstorbenen, sah grün und gelb leuchtende Männchen. Ihr psychischer Zustand war zuweilen so schlimm, dass sie sich verletzen, ja gar das Leben nehmen wollte.

Es klingt nach einem furchtbaren Dasein, einem schrecklichen Schicksal, das man keinem Menschen wünschen würde. Dass es sich bei all dem um ein riesiges, grossangelegtes Täuschungsmanöver der Frau handelte, kam erst Jahre später ans Licht.

1800 Franken IV-Rente monatlich

Begonnen hat der «Leidensweg» der im Kanton Zug lebenden und damals im Modegeschäft tätigen Italienerin, nachdem sie Anfang 2006 einen Unfall am Arbeitsplatz erlitten hatte und wenige Tage darauf fristlos entlassen worden war. Darauf fasste die zu jenem Zeitpunkt 36-Jährige laut Anklageschrift den Entschluss, das Bild einer schwer depressiven Frau vorzugaukeln, welche wegen ihrer sehr schlechten physischen und psychischen Verfassung absolut arbeitsunfähig ist. Sie schaffte es, ihren Hausarzt zu täuschen. Auch die von der Unfallversicherung beauftragte Fachperson glaubte der Frau. Aufgrund des ausgestellten Gutachtens sprach die IV-Stelle Zug der Frau ab Januar 2007 eine ordentliche IV-Rente von monatlich knapp 1800 Franken zu.

Sowohl der betreuenden Psychotherapeutin als auch ihrem Hausarzt spielte sie weiterhin erfolgreich ihren augenscheinlich miserablen Zustand vor, welcher sich gemäss ihren Aussagen vielmehr verschlechterte als verbesserte. Um dies zu unterstreichen, erschien sie etwa in Trainerhose und Shirt gekleidet, sprach gesenkten Hauptes mit hoher mädchenhafter Stimme, blickte ins Leere, weinte, schnitt tickartige Grimassen, gab sich desorientiert und drohte, alle umzulegen, die sie kaputtmachen wollten. Auch die im Rahmen eines Revisionsverfahrens der IV-Stelle beauftrage Fachperson kaufte ihr das ganze Theater ab, diagnostizierte gar eine Borderline-Störung. Sieben Jahre lang hielt die Beschuldigte ihr immenses Lügengebäude aufrecht, kassierte jährlich zwischen 18’900 und 22’500 Franken IV-Rente, im Total 151’000 Franken.

Unüberlegte Nutzung sozialer Medien

Man mag bei der Lektüre des 50-seitigen Urteils des Zuger Obergerichtes gar etwas Bewunderung für die offenbar respektablen schauspielerischen Fähigkeiten der Beschuldigten entwickeln, zumal sie mehrere ausgewiesene Fachstellen erfolgreich hinters Licht geführt hat. Doch scheint sich ihre Schlauheit im Zusammenhang mit ihrem Vorgehen lediglich auf das Talent des Täuschens zu beschränken: Taktisch ungeschickt verhielt sich die Frau, was den Gebrauch sozialer Medien angeht. Die Sichtung ihres Twitteraccounts untermauerte zwei vorangehende, anonym bei der IV-Stelle Zug eingegangene Hinweise, wonach sich die Frau bester Gesundheit erfreue und sämtliche Krankheitsbilder vortäusche. Die Frau stellte nämlich wiederholt Bilder online, welche sie – fein gekleidet und lachend – in fröhlicher Gesellschaft und ähnlichen Situationen zeigten.

Nachweislich nahm sie mehrmals an gesellschaftlichen Anlässen teil, verbrachte Strandurlaub in Italien, tanzte auf Hochzeiten, besuchte ein Madonna-Konzert, fuhr in vollen Bussen mit und ging mit Freunden aus. Das blieb folglich nicht unentdeckt. Die IV-Stelle Zug schöpfte Verdacht. Sie beauftragte eine psychiatrische Begutachtung der Beschuldigten, welche schliesslich Fazit zog, dass die Frau nicht die Wahrheit gesagt habe. Ein weiteres fachärztliches Gutachten stützte dies auf 102 Seiten und legte dar, dass «eine psychiatrische Störung, welche eine Invalidisierung der Beschuldigten begründen würde, weder aktuell noch retrospektiv vorliegt».

«... dass ich gut die Verrückte spiele»

Sichergestellte SMS- und Chatnachrichten machen es deutlich. Auf Italienisch schrieb die Beschuldigte an einen Bekannten – sinngemäss übersetzt: «Los, hoffen wir, dass ich gut die Verrückte spiele, sodass ich weitere 10 Jahre Ruhe habe ... oder ich muss arbeiten gehen, wir werden sehen ...» In einer anderen belastenden Nachricht tippt sie: «Fabrizio hat ihnen meine Nummer nicht gegeben und gesagt, dass ich verrückt bin und dass ich depressiv und instabil bin und nicht arbeite ... jetzt muss ich Acht geben, falls sie mich kontrollieren.» Und in einer weiteren Nachricht an eine Freundin steht: «Ich komme gerade von der Psychiaterin und mache mir in die Hosen. Hehehe, ich muss den Film machen für die Invalidität ... Sie haben mir 100 Prozent zugestanden, juhuiiii. Ich kann nicht mehr arbeiten, nicht einmal schwarz, sonst nehmen sie es mir weg, hehehe ...»

Schliesslich war die Beweislast für das Zuger Strafgericht gross genug, um die Frau wegen ihres arglistigen Handelns und ihrer vorsätzlichen Bereicherungsabsicht des gewerbsmässigen Betruges schuldig zu sprechen. Ihr Vorgehen sei dreist, gewissenlos und ohne jegliches Schamgefühl gewesen, ist im erstinstanzlichen Urteil zu lesen. Sie habe die inhärente Solidarität und Loyalität des schweizerischen Sozialwesens scham- und hemmungslos ausgenutzt. Das Strafgericht verurteilte die Frau im vergangenen Mai zu einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen à 110 Franken unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem hat sie die Verfahrenskosten in der Höhe von 25’400 Franken sowie das Honorar der Verteidigung (2500 Franken) zu bezahlen.

Die Beschuldigte focht das Urteil an und ging in Berufung. Es wurde jedoch zum Eigentor: Das Zuger Obergericht wies die Berufung ab und erhöhte die Strafe sogar noch. Anstatt der 270 Tagessätze sind es nun deren 300. Hinzu kommen die Kosten des Berufungsverfahrens von 4100 Franken, welche die Verurteilte zu fünf Sechsteln übernehmen muss.