Zuger Obergericht Ärztlicher Kunstfehler: Gericht verlangt ein neues Gutachten Einem Zuger Arzt werden Fehler bei der Erkennung und Behandlung einer Krebserkrankung vorgeworfen. Der Einzelrichter am Kantonsgericht weist die Klage ab. Teilweise zu Unrecht, wie das Obergericht nun urteilt.

War der Prostatakrebs eines inzwischen verstorbenen Mannes mit den 2002 praktizierten und anerkannten Untersuchungsmethoden zu erkennen oder nicht? Mit dieser Frage hatten sich der Einzelrichter am Zuger Kantonsgericht und schliesslich in der Berufung das Obergericht zu beschäftigen. Abschliessend lässt sich die Frage nicht beantworten. Auch durch die Gutachten beider Parteien nicht. Deshalb hat der Einzelrichter am Kantonsgericht die Klage abgewiesen.

Das Obergericht hebt dieses Urteil nun in teilweiser Gutheissung der Berufung auf und weist die Sache zur Weiterführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurück. Die Ehefrau führt den von ihrem verstorbenen Mann angestrengten Prozess weiter.

Zum ersten Mal wurde der im Alter von 78 Jahren verstorbene Mann 1983 beim beklagten Arzt vorstellig. Dieser diagnostizierte damals eine wiederkehrende Prostataentzündung. Der Patient begab sich nach der ersten Behandlung mehr oder weniger regelmässig bis ins Jahr 2000 immer wieder beim beklagten Arzt in Behandlung. Ein Ende der 1990er-Jahre festgestellter hoher Wert des prostataspezifischen Antigens (PSA) normalisierte sich nach diversen Messungen mit der Zeit.

2002 schliesslich überwies der Hausarzt den Mann aufgrund des verdächtigen PSA-Werts, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein eines Prostatakrebses anzeigte, an den nun beklagten Spezialisten. Kurz danach entfernte der Spezialist einen Teil der Prostata. Das zur Prüfung eingesandte Gewebe erhielt laut histologischer Diagnose keinen Hinweis auf eine Bösartigkeit.

Im Spital den Krebs festgestellt

Bei einer 2007 wegen akuter Rückenschmerzen erfolgten Notfalleinweisung ins Zuger Kantonsspital wurde ein sehr hoher PSA-Wert festgestellt und eine Stanzbiopsie der Prostata durchgeführt. Dabei wurde ein metastasierender Prostatakrebs festgestellt. In der Folge zeigte der Mann seinen Hausarzt wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung an. Der Arzt hätte bei intervallmässigen Untersuchungen das Vorhandensein eines Prostatakarzinoms erkennen müssen. Für den Patienten wäre dann eine wesentlich günstigere Entwicklung eingetreten, weil keine Metastasen gebildet worden wären. Das Strafverfahren wurde später eingestellt, allerdings nicht, ohne dass vorher ein medizinisches Gutachten erstellt worden wäre. In diesem Gutachten erklärten drei Spezialisten zwar, dass das Karzinom im Jahre 2002 wahrscheinlich schon vorhanden gewesen sei, das Erkennen allerdings hätte das Metastasieren wahrscheinlich nicht mehr aufgehalten. Selbst bei totaler Entfernung der Prostata.

Nach der Einstellung des Strafverfahrens gegen den Hausarzt korrigierte einer der Gutachter das Ergebnis des Gutachtens im Strafverfahren in zwei weiteren von der Klägerin veranlassten Gutachten. Er hielt fest, dass durchaus hätte erkannt werden müssen, dass bei einem erhöhten PSA-Wert von einem Tumor in der Prostata hätte ausgegangen werden müssen, was eine entsprechende Behandlung hätte nach sich ziehen müssen.

Argumentation hätte Zweifel hervorrufen müssen

Diese Korrekturen oder Anpassungen an dem ursprünglichen Gutachten waren denn auch ausschlaggebend, dass das Kantonsgericht sich nun nochmals mit dem Fall befassen muss. Das Kantonsgericht habe, so das Obergericht, bei der Beurteilung einerseits erklärt, es sei nicht zulässig, auf das Gutachten aus dem Strafverfahren und die beiden Ergänzungsgutachten abzustellen. Dies, weil der beklagte Spezialist damals gar nicht Teil des Strafverfahrens gewesen sei. Dennoch stelle die Vorinstanz auf das im Strafverfahren ergangene Gutachten ab. Das sei nicht möglich, zumal die Vorinstanz nur auf die für die Klageabweisung passenden Schlussfolgerungen des Gutachtens abstellte, obwohl ein Gutachter seine gemachten Aussagen nach dem Verfahren in zwei Ergänzungsgutachten präzisierte. Was unter anderem der Grund sei, weshalb das Gutachten aus dem Strafverfahren nicht überzeuge. Zudem hätten die vorgebrachten Ausführungen der Klägerin zur festgestellten Wahrscheinlichkeit eines Prostatakarzinoms «bei der Vorinstanz Zweifel an den Schlussfolgerungen des Gerichtsgutachtens hervorrufen müssen», so das Obergericht.

In diesem Fall hat das Kantonsgericht «ein neues Gutachten bei einem neuen Gutachter zu veranlassen, nachdem der bisherige Gerichtsgutachter nicht mehr in der Lage scheint, die Mängel des bisherigen Gutachtens beseitigen zu können», schreibt das Obergericht in der Begründung seines Urteils. Die Sache liegt nun beim Kantonsgericht.