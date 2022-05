Zuger Polizei Ein nächtlicher Besuch wurde diesem betrunkenen Autofahrer zum Verhängnis Ein alkoholisierter Autofahrer ist zum Gebäude der Zuger Polizei gefahren – und erleichterte ihnen damit den Job.

Ein Gerät der Zuger Polizei, um den Alkoholwert zu testen. Bild: LZ

In der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto beim Hauptposten der Zuger Polizei vor, um eine verdächtige Wahrnehmung zu melden. Diese staunte nicht schlecht, als sie beim 50-Jährigen Alkoholsymptome feststellte.

Der Mann war bereits früher am Abend negativ aufgefallen. Die daraufhin durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,74 Promille (was 0,87 mg/l entspricht) an. Dem Portugiesen wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. (zfo)