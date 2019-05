Zuger Polizei ertappte Drogendealer in flagranti Einsatzkräfte haben in der Zuger Innenstadt eine Drogenübergabe beobachtet und einen Mann festgenommen, der mehrere Fingerlinge im Körper hatte. Bei einer Hausdurchsuchung konnte dann noch weiteres Kokain gefunden werden.

(cg/pd) Wie die Zuger Polizei am 1. Mai vermeldete, haben zivile Fahnder am 26. April in der Stadt Zug eine Drogenübergabe zwischen zwei Männern beobachtet. Bei der Personenkontrolle wurden im Mund einer der Männer Kokainkugeln gefunden. Bei der anschliessenden medizinischen Untersuchung stellte sich zudem heraus, dass er noch weitere Fingerlinge im Körper hatte.

Der Mann wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft des zugeführt. Diese ordnete am gleichen Tag eine Hausdurchsuchung an. In den Räumlichkeiten, in welchen der Beschuldigte wohnte, fanden die Einsatzkräfte weiteres Kokain, unter anderem mehrere Dutzend präparierte Fingerlinge, Verpackungsmaterial, mehrere Mobiltelefone sowie einen grösseren Geldbetrag. Insgesamt wurden im Körper des Mannes und bei der Hausdurchsuchung über ein Kilogramm Kokain und mehrere Hundert Gramm Streckmittel sichergestellt.

Beim mutmasslichen Drogenhändler handelt es sich um einen 22-jährigen nigerianischen Staatsbürger. Er hält sich als Tourist in der Schweiz auf. Das Zwangsmassnahmengericht hat ihn wegen Kollusions- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft versetzt.