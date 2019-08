Leserbrief Zuger Polizei – oje! Zum Verhalten der Ordnungshüter

Seit knapp 15 Jahren leiste ich ehrenamtliche Tätigkeiten, unter anderem knapp 10 Jahre als freiwilliger Fahrer für eine soziale Organisation. In diesem Zusammenhang war ich vor kurzem mit einem stark gehbehinderten Fahrgast für eine ärztliche Untersuchung von Ausserkantonal nach Zug unterwegs. Auch mangels anderer Möglichkeiten und in einer vernünftigen Gehdistanz zur Praxis parkierte ich im Bereich des Bahnhofes auf einem Behindertenparkplatz, wie ich dies notgedrungen in anderen Kantonen schon oft tat. Das Fahrzeug war klar für den Einsatz einer sozialen Organisation gekennzeichnet.

Zu meiner Überraschung war dann bei der Rückkehr ein Bussenzettel über 120 Franken am Fahrzeug. Ich verstand die Welt nicht mehr, hatte ich dies doch in den letzten 10 Jahren nie erlebt. Eine schriftliche Rückfrage bei der Polizei mit Erklärung der Situation ergab eine weitgehend anonymisierte Antwort, mit dem Hinweis auf Paragrafen und der Inkompetenz, die Busse zu löschen. Es ist schlimm, wenn Mitarbeitende nach Bussenumsatz qualifiziert werden, aber viel schlimmer ist es, wenn Kaderbeamte ihre intellektuellen Fähigkeiten soweit reduzieren, dass sie nur noch in Paragrafen denken können. Fazit der Übung und Empfehlung an andere: Nie mehr ehrenamtliche Tätigkeiten gleich absoluter Egoismus.

Peter Eigenmann, Wohlen