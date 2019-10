Zuger Schönheitschirurgin: «Ich kann keine Probleme wegoperieren»

Dorrit Winterholer (49) hat in Tübingen Humanmedizin studiert und danach die Ausbildung zur Fachärztin der allgemeinen Chirurgie absolviert. 2009 erhielt sie die Zusatzbezeichnung für Handchirurgie, später den Facharzttitel für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Die Schwäbin arbeitete als Oberärztin in Tübingen, in Stuttgart sowie am Kantonsspital Luzern. Bis 2018 war sie leitende Ärztin der dortigen Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie. Heute ist sie Teilhaberin einer Praxis in Zürich, arbeitet als Belegärztin in der Andreas-Klinik Cham und im Kantonsspital Zug sowie im Brust Zentrum Aarau Cham der Hirslanden Gruppe. Der Oktober ist für Brustkrebspatientinnen und deren Ärzte ein besonderer Monat. Im Brustkrebsmonat soll Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Das Symbol ist die rosa Schleife, die immer wieder auch von Stars getragen wird. (cg)