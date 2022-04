Zuger Schulen Eltern sollen gamen: So gelingt der Umgang mit Laptops für Kinder Ab der 5. Klasse erhalten Schülerinnen und Schüler im Kanton Laptops. In der Bibliothek Zug erklärten Experten, was das für die Eltern bedeutet.

Erhalten Kinder von der Schule Laptops, haben die Eltern zusätzliche Verantwortung. Bild: Stefan Kaiser

Die Digitalisierung schreitet auch in den Schulzimmern voran. Die Zuger Schulen setzen den Medien- und Informatiklehrplan um und viele Schülerinnen und Schüler erhalten bereits ab der 5. Klasse einen eigenen Laptop, wobei sie diesen teilweise auch zu Hause für Schulaufgaben gebrauchen können.

Für interessierte Eltern von Schulkindern organisierte das Zuger Amt für Gesundheit am Mittwochabend eine Informationsveranstaltung. Die Eltern erschienen zahlreich in der Bibliothek Zug. Martin Hermida vom Institut für Medien und Schule der Pädagogischen Hochschule Schwyz sensibilisierte in seinem Vortrag für die Medienthematik und präsentierte dazu eine interessante Statistik: Während 2015 noch 41 Prozent der 6- bis 13-Jährigen mindestens einmal pro Woche das Internet nutzten, stieg diese Zahl 2019 schon auf 64 Prozent.

Die Sorge, dass der Umgang mit Medien Kindern vordergründig schade, greife zu kurz und sei alles andere als neu: «Bereits mit dem Aufkommen von Comic-Heftchen sorgte man sich vor der Ablenkung. Neuartige Massenmedien sind anfänglich stets verteufelt worden», führte Hermida aus.

Mit Kindern über verbotene Inhalte diskutieren

Durch das Internet könne man potenziell alle Medieninhalte produzieren und konsumieren und sich überdies mit jedem unterhalten, erklärte Hermida:

«Pädagogisch gesehen geht es darum, Kompetenzen zu erlangen, Risiken zu minimieren und diese Welt zu verstehen – die Schule macht das systematisch nach Lehrplan und die Eltern individuell nach Bedürfnis des Kindes.»

Er rät, dass Eltern und Schule über verbotene Inhalte mit den Kindern diskutieren und ein respektvoller Umgang auch etwa im Klassenchat gelehrt werden kann. Das Androhen eines Geräteentzugs betrachtet Hermida als kontraproduktiv: «Dies hindert die Kinder daran, ihre Medienerfahrungen mit den Eltern zu teilen, weil sie sich vor den Konsequenzen fürchten.»

Sowohl die Schule als auch das Elternhaus würden Beiträge zum Aufwachsen der Kinder in der digitalen Welt leisten, die sich bestenfalls ergänzen würden. Die anwesenden Eltern lauschten dem Vortrag gespannt. Hermida wurde nach seiner Meinung zu Sperren auf Laptops gefragt. «Als sinnvoll erachte ich Regulierungen der Nutzungszeit mittels Zeitsperren», antwortete er.

Eltern sollen Games wie Fortnite ausprobieren

Nach einer Pause bat Moderator Olivier Favre, Abteilungsleiters Kinder- und Jugendgesundheit vom Amt für Gesundheit, die Gäste aus den Bereichen Schule, Jugendberatung und Eltern zur Diskussionsrunde nach vorne. Susanne Suter berichtete aus eigener Erfahrung, dass den Eltern mit der Abgabe von Laptops die Verantwortung übertragen werde, stets mit seinem Kind im Dialog zu bleiben: «Diese sollte wahrgenommen werden.»

Lehrerin Ursula Letter lobte, dass während der Pandemie der Fernunterricht mittels Laptops einwandfrei funktioniert habe. Als Schule stehe man in der Verpflichtung, Leitplanken zu errichten:

«Wir müssen die Chancen nutzen und uns den Risiken stellen.»

Hermida fügte an, dass Regeln im Elternhaus helfen, einen geordneten Konsum zu kultivieren.

Hobbys im Freien aufzeigen

André Widmer plädierte dafür, sich als Eltern für den Zeitgeist ihrer Kinder zu interessieren und auch mal selbst ein Spiel wie Fortnite auf der Konsole auszuprobieren. Auch wies er darauf hin, dass die Laptops von den Kindern eher als Arbeitsgerät betrachtet werden und das Smartphone ein grösseres Gefahrenpotenzial berge. Er meinte: «Kinder sollen animiert werden, Hobbys im Freien auszuüben – dann vermissen sie das Digitale gar nicht.»

Zum Abschluss legte Favre den Eltern nahe, sich keine Sorgen um die Mediennutzung ihrer Kinder zu machen. Er animierte sie, zu deren digitaler Welt aufzuschliessen, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.