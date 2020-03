Zuger Schulen im Ausnahmezustand

Neben den Schulen musste auch die schulergänzende Betreuung geschlossen werden, in welcher die Kinder normalerweise neben dem Unterricht ihre Zeit verbringen können, wenn die Eltern arbeiten. Seit einer Woche gibt es nun jedoch in allen Gemeinden eine Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten – wie beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelversorgung, bei der Polizei – sowie für andere Notfälle. Gemäss dem hierfür verantwortlichen Regierungsrat Andreas Hostettler werden in diesen Notbetreuungen derzeit etwa 70 Schüler betreut, was rund einem Prozent aller Schülerinnen und Schülern entspricht. «Viele Eltern haben offenbar selber eine Lösung zur Betreuung ihrer Kinder gefunden – mit Kollegen oder der Verwandtschaft», so Hostettler. Er rechnet jedoch damit, dass die Anzahl der Anmeldungen von Kindern in der Notbetreuung weiter ansteigen könnte. «Die meisten Gemeinden haben aber noch Kapazität für deutlich mehr Kinder.» Am stärksten ausgelastet ist bisher Unterägeri.

Gemäss einer Liste der kantonalen Direktion des Innern sind dort höchstens 25 Plätze verfügbar. 22 Kinder sind derzeit zur Notbetreuung angemeldet, wie Rektor Erich Schönbächler sagt. Unterägeri hat nach der Stadt Zug die höchste Anzahl an Kindern, die betreut werden. In Zug sind es 31 – Stand Freitag, 20. März. «Da nicht alle Kinder an denselben Tagen zu uns kommen, haben wir schon noch Kapazität», so Schönbächler. Man könne sein Kind auch im Nachhinein noch anmelden. «Wir klären zuerst telefonisch ab, in welchen systemrelevanten Berufen die Erziehungsberechtigten arbeiten. Wo dies gegeben ist, können wir auch jetzt noch Kinder aufnehmen», erklärt Rektor Schönbächler. «Wir versuchen nach Möglichkeit, optimale Voraussetzungen zu schaffen.» Die Gruppen bestehen in Unterägeri aus drei bis vier Kindern plus einer betreuenden Person. Dies, obwohl der Kanton Zug in der Notbetreuung noch immer Gruppen von maximal zehn Kindern zulässt. «Solange wir das so aufrechterhalten können, machen wir es so», erklärt Schönbächler. «Auch zum Schutz der Lehrerpersonen und Betreuerinnen.» Wie er erzählt, müsse man auch sehr flexibel sein. «Wir haben Kinder von Personen aus dem Gesundheitswesen, die am Morgen noch nicht wissen, wie lange ihr Einsatz dauern wird.» (zg)