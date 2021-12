Zuger Staatsanwaltschaft Strolchenfahrt endet erst, nachdem das Benzin ausgegangen ist Da wird sich der Besitzer eines Fiat gewundert haben: Sein am Abend im Kanton Zürich abgestellter Wagen wurde tags darauf mit leerem Tank im Kanton Zug gefunden.

Ein heute 19-jähriger Schweizer begab sich im Frühling dieses Jahres auf Strolchenfahrt. Dazu entwendete er an einem Bahnhof im Kanton Zürich einen unverschlossenen Fiat. Am Auto waren keine Nummernschilder angebracht (und damit war keine Versicherungsdeckung vorhanden) und er selber verfügte über keinen Führerausweis. Der vorgebrachte Grund, weswegen der vorbestrafte Mann das Fahrzeug entwendete, ist dünn: Er habe das Auto «ausschliesslich entwendet, um rechtzeitig zu Hause zu sein», schreibt die Zuger Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Der Mann lebt in einer Gemeinde im Kanton Zürich, gleich ennet der Kantonsgrenze zu Zug.

Die Fahrt nach Hause endete allerdings in der Stadt Zug – als dem Fiat der Treibstoff ausging. Der 19-Jährige war, wie aus einem weiteren Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft hervorgeht, mindestens in der Stadt Zug nicht alleine unterwegs. Der Fiat wurde dort nämlich zwischenzeitlich von einem heute ebenfalls 19-jährigen Mann gelenkt, wenn auch nur kurz. Da dieser im Kanton Aargau wohnhafte Schweizer zwar im Besitz eines Lernfahrer-Ausweises war, aber das Fahrzeug ohne fahrtaugliche Begleitung lenkte, hat er sich des Fahrens ohne Berechtigung sowie des Lenkens eines entwendeten Motorfahrzeugs schuldig gemacht.

Unbedingte Strafe und Bussen

Die Zuger Staatsanwaltschaft verurteilt den 19-jährigen, der den Fiat entwendet hat, zu einer unbedingten Strafe. Er ist vorbestraft, «weshalb ihm keine günstige Prognose gestellt werden kann. Eine unbedingte Strafe erscheint notwendig, um ihn von weiteren Delikten abzuhalten», schreibt die Staatsanwaltschaft. Zudem hat er die Tat während der Probezeit eines im Februar dieses Jahres gefällten Urteils begangen. Er wird schuldig gesprochen der Entwendung zum Gebrauch, des Fahrens ohne Berechtigung, des Führens eines Motorfahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung sowie des Führens eines Motorfahrzeugs ohne Kontrollschild. Unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe muss er 60 Tagessätze zu 20 Franken, total 1200 Franken, bezahlen. Hinzu kommen die Gerichtsgebühren und Auslagen der Polizei. Die Strolchenfahrt kostet den Mann somit gut 2000 Franken.

Der Mann, der das entwendete Fahrzeug auf einer kurzen Strecke gefahren hatte, wird schuldig gesprochen des Lenkens eines entwendeten Motorfahrzeugs sowie des Fahrens ohne Berechtigung. Er wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Franken sowie zu einer Busse von 600 Franken. Die Busse ist sofort zu bezahlen, der Vollzug der Geldstrafe wird unter Ansetzung einer Probefrist von drei Jahren aufgeschoben. Wie die beiden Männer schliesslich nach Hause gelangten, geht aus den Strafbefehlen nicht hervor.