Zuger Stadtparlament Dreck, Lärm, Vandalismus: Die stadträtlichen Massnahmen greifen zu wenig Der Zuger Stadtrat versucht, die Litteringproblematik an der Seepromenade in den Griff zu bekommen. Bislang nur mit teilweisem Erfolg.

Die stark beschädigte WC-Anlage am 31. März bei der Katastrophenbucht in Zug. Bild: Stadt Zug/PD

Mangelnde Sauberkeit, ungenügende Sicherheit, fehlende Ruhe, Vandalismus: Darum steht es laut Interpellation der Gemeinderätin Corina Kremmel (Die Mitte) sowie der Kantonsräte Philip C. Brunner (SVP) und David Meyer (GLP) in der Stadt Zug schlecht. Vor allem im Abschnitt zwischen Seelikon-Altstadt-Seepromenade und Hafen. Die Interpellanten wollten vom Stadtrat wissen, wie er gegen diese Missstände vorzugehen gedenke. Der Stadtrat stellt in seiner Antwort klar, «dass es sich hier zwar nicht um ein spezifisches Problem der Stadt Zug handelt, der Stadtrat aber solche Exzesse verurteilt und die Situation schon länger ernst nimmt.»

Der Stadtrat stellt in seiner Antwort klar, «dass es sich hier zwar nicht um ein spezifisches Problem der Stadt Zug handelt, der Stadtrat aber solche Exzesse verurteilt und die Situation schon länger ernst nimmt.» Allerdings seien ihm wegen Fehlens einer Regelung bezüglich Mitbringen und Verzehr von Lebensmitteln im Reglement über die Benützung der öffentlichen Anlagen der Stadt Zug weitgehend die Hände gebunden.

Nicht ganz einverstanden mit dem Stadtrat



Corina Kremmel (Die Mitte) zeigte sich namens der Interpellanten mit den meisten Antworten des Stadtrats einverstanden. Die Interpellanten fühlen sich ernst genommen. Kremmel, von Beruf Zuger Polizistin, erklärte dass sich zwar einiges zum Positiven verändert habe, dennoch seien die Interpellanten in einem Punkt nicht ganz mit der stadträtlichen Antwort einverstanden.

Es sei nicht einzusehen, weshalb die Mitarbeiter des städtischen Werkhofs nachts nicht ein- oder zweimal den Abfall einsammeln können. Der Stadtrat hatte auf dieses Ansinnen geantwortet, es sei den Mitarbeitenden nicht zuzumuten. Ausserdem sei es «aus Sicht des Stadtrates grundsätzlich nicht zielführend, wenn den alkoholisierten Jugendlichen praktisch hinterhergeputzt wird». Zuger Polizei und Stadtrat setzen auf Aufklärung und Sensibilisierung. Und, wie Gemeinderätin Corina Kremmel sagte, die Jugendlichen seien dafür durchaus empfänglich – mindestens am frühen Abend.



Sicherheitsassistenten sollen für Nachtruhe sorgen Die stadträtliche Antwort auf eine Interpellation von Laurence Uttinger (FDP) betreffend Nachtruhestörungen am Seeufer, liest sich über weite Strecken ähnlich wie die Antwort auf die Interpellation Kremmel/Brunner/Meyer (siehe Haupttext). Deswegen redete sich die Interpellantin regelrecht in Rage. Selbstredend war sie mit der Antwort des Stadtrats nicht einverstanden. Sie sei regelrecht hilflos. Hier würde ein berechtigtes Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern nicht im geringsten ernst genommen. Der Stadtrat, argumentierte, dass es in der aktuellen Situation zielführender sei, wenn Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei anstelle von Patrouillen privater Anbieter die neuralgischen Punkte am See und in den Quartieren anlaufen. Allerdings könne dies nicht in der gewünschten Intensität geschehen, weil dafür zusätzliches Personal durch die Polizei rekrutiert werden müsste, was nur längerfristig und unter Kostenfolge für die Stadt Zug, die heute schon 220 000 Franken bezahlt, möglich wäre. Der zuständige Stadtrat Urs Raschle anerkannte, die unbefriedigende Situation. Er lade deshalb alle Betroffenen zu einem Littering-Gipfel ein, an dem die gesamte Situation besprochen und analysiert werden könne. (haz)



Gegen die in der stadträtlichen Antwort angesprochene Prüfung einer Videoüberwachung sprach sich Gemeinderat Jérôme Peter (SP) aus. Dagegen werde sich, sollte es so weit kommen, die SP wehren. Verhaltenes Lob und Anerkennung gab es für den Stadtrat seitens der ALG-CSP und der FDP. Die Sprechenden dieser Fraktionen unterstützten den Stadtrat in seinen Bemühungen.

Etwas weniger gut fand David Meyer (GLP) die Antwort. Er räumte aber ein, dass immerhin während der Sommermonate eine gewisse Beruhigung feststellbar gewesen sei. Seitens der SVP-Fraktion widersprach Interpellant Philip C. Brunner dem SP-Sprecher. Ein kantonales Gesetz, das in Kraft ist, ermögliche sehr wohl an neuralgischen Punkten eine Videoüberwachung, wie beispielsweise zwischen Bahnhof und Bossard-Arena. Der Rat nahm Kenntnis von der Interpellationsantwort.