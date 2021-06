Zuger Stadtparlament Maria Opferung: Die Planungen können nun beginnen In der letzten Sitzung des Stadtparlaments vor der Sommerpause am Dienstag, 29. Juni, debattierten die Rätinnen und Räte über den Ersatzbau des Schulgebäudes Maria Opferung sowie die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kirchmatt. Das heutige Schulgebäude Maria Opferung ist rund 60-jährig und schadstoffbelastet.

(haz) Der Schulstandort Kirchmatt/Maria Opferung ist der zweitgrösste Schulstandort der Stadt Zug. Das in den 1960er-Jahren auf der Parzelle Maria Opferung erbaute Gebäude muss aufgrund einer nachgewiesenen Schadstoffbelastung rückgebaut und neu erstellt werden. Im Gebäude befinden sich derzeit neben der Heilpädagogischen Schule Zug (HPS) auch ausgelagerte Räumlichkeiten der Schulanlage Kirchmatt, eine Gruppe der schulergänzenden Betreuung sowie die Schuldienste Psychomotorik und Logopädie.

Die Schulanlage Kirchmatt wurde ebenfalls in den 1960er-Jahren errichtet. Die Anlage muss in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Darüber hinaus sind die räumlichen Kapazitäten der Anlage seit einiger Zeit am Limit. Aktuell kann der Raumbedarf nur mit Hilfe des ausgelagerten Schulraums im Gebäude Maria Opferung und mittels Provisorien abgedeckt werden. Gleiches gilt für die schulergänzende Betreuung, deren Räumlichkeiten laut Mitteilung der Stadt Zug ebenfalls vollständig ausgelastet sind. Eine Erweiterung beziehungsweise eine Verdichtung auf der Parzelle Kirchmatt ist nur in geringem Masse möglich. Um den Verbleib aller Nutzerinnen am Schulstandort sicherstellen und den Raumbedarf langfristig abdecken zu können, müssen die Parzellen gemeinsam betrachtet werden. Aus diesem Grund soll der Standort gesamthaft entwickelt, neu ausgerichtet und integral geplant werden, wobei der Ersatzbau Maria Opferung zwingend als Erstes zu realisieren ist. Für den Projektwettbewerb zur Erstellung eines Ersatzbaus der Schule Maria Opferung, die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kirchmatt und die Erstellung eines Gesamtkonzepts für die integrale Entwicklung des Schulstandortes Kirchmatt/Maria Opferung beantragte der Stadtrat einen Wettbewerbskredit von 650'000 Franken.

Ergebnis: Ein Antrag der SP-Fraktion auf Rückweisung des Geschäfts an den Stadtrat wird mit 23 zu 7 Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt. Dem Bericht und Antrag des Stadtrates wird im Stimmenverhältnis 33 zu 0 (bei 3 Enthaltungen) zugestimmt.