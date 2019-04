Zuger Stadtrat bewilligt Freinacht - wenn der EVZ Meister wird Für den Fall, dass der EVZ Meister wird, hat der Stadtrat beschlossen, den Fans und allen gastgewerblichen Betrieben in der Stadt Zug im unmittelbaren Anschluss an den Schweizermeister-Titelgewinn eine Freinacht zu bewilligen.

Nach dem Cupgewinn (im Bild das Public Viewing in der Bossard Arena) nun der Meistertitel? Hopp Zug! (Bild: Stefan Kaiser, 3. Februar 2019)

(haz/pd) Wie schon im Jahr 2017 steht der EVZ im Playoff-Final, und erneut spielen die Zuger gegen den SC Bern um den Meister-Titel. Nach 1998 könnte es nun bald wieder soweit sein und die Spieler des EVZ könnten den Meisterpokal stemmen. Der Zuger Stadtrat geht davon aus, dass die Bevölkerung dieses Ereignis gerne bis in die Morgenstunden feiern möchte, wie es in einer Mitteilung des Stadtrats heisst. Im Hinblick darauf hat der Stadtrat beschlossen, den Fans und allen gastgewerblichen Betrieben in der Stadt Zug im unmittelbaren Anschluss an den Schweizermeister-Titelgewinn eine Freinacht zu bewilligen.

Zudem kann das Public-Viewing auf dem Arenaplatz im Rahmen der Freinacht bis um 5 Uhr morgens betrieben werden. Der Stadtrat drückt die Daumen: Hopp EVZ!