Zuger Ständerat Joachim Eder und Nationalrat Bruno Pezzatti treten zurück Joachim Eder und Bruno Pezzatti treten bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an.

«Mein Entscheid über die politische Zukunft ist gefallen: ich werde zu den nationalen Wahlen 2019 nicht mehr antreten und somit mein Ständeratsmandat nach acht Jahren Ende November beenden». Das hat Joachim Eder an einer Medienkonferenz am Montagmorgen mitgeteilt.

«Der Entscheid, im Ständerat nach zwei Amtsperioden einer jüngeren Person Platz zu machen, ist mir nicht leicht gefallen. Ich war in einem Wechselbad der Gefühle, vor allem auch, weil ich weder amtsmüde noch politikverdrossen bin. Die Überzeugung, dass es Ende November 2019 Zeit ist, eine wohl letzte, entscheidende Zäsur in meinem Leben zu machen, fiel endgültig zwischen Weihnachten und Neujahr, und zwar im Kreise meiner immer grösser werdenden Familie mit inzwischen sechs Enkeln. Ich will die restliche Lebenszeit noch mit ihr verbringen.

Joachim Eder war 1982 bis 2001 im Zuger Kantonsrat, von 2001 bis 2012 als Regierungsrat und seit 2011 als Ständerat tätig.

Bruno Pezzatti kann auf 20 Jahre Politik auf kantonaler und nationaler Ebene zurückblicken. Vor seiner Zeit in Bern war der diplomierte Agrar-Ingenieur 12 Jahre Kantonsrat in Zug, den er 2009 und 2010 auch präsidierte. Nach zwei Legislaturen im Nationalrat hat sich Bruno Pezzatti altersbedingt entschieden, nicht mehr zu kandidieren und einer jüngeren Kraft Platz zu machen. (rem)

folgt mehr