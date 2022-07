Zuger Strafgericht Weil er einen Job nicht bekommen hat: Chauffeur rächt sich mit Dutzenden Bestellungen auf falsche Namen Über Monate hinweg erhält eine Mitarbeiterin eines Zuger Unternehmens Zeitschriften, die sie nicht bestellt hat. Jetzt verurteilt das Zuger Strafgericht einen 51-Jährigen wegen mehrfacher Nötigung. Er hatte die Abonnements in ihrem Namen abgeschlossen. Aus Rache.

Mehrere Personen erhielten Pakete, die sie nie bestellt hatten. Symbolbild: Georgios Kefalas / Keystone

Das Vorstellungsgespräch ist ein Reinfall. Der Bewerber kann Marianne W.* so schlecht von sich überzeugen, dass die Mitarbeiterin der Personalabteilung das Treffen vorzeitig beendet – und dem damals 48-jährigen Chauffeur noch an Ort und Stelle zu verstehen gibt: Er kriegt den Job nicht.

Womöglich hat die Angestellte einer Zuger Firma das Interview vom Mai 2019 längst vergessen, als wenige Wochen später etwas Seltsames geschieht: Jemand hat ein Buch über die 570 Feuerstellen der «Schweizer-Familie» bestellt. Marianne W. war das nicht, aber auf dem Bestelltalon steht ihr Name.

Abos, Kleider, Fitnessgerät

Ein Versehen? Nein. Von August 2019 bis Oktober 2020 registriert das Zuger Strafgericht «87 aktenkundige Bestellvorgänge», in denen jemand im Namen von Marianne W. Waren ordert und Zeitschriftenabos abschliesst. Bei «Annabelle», «Freundin» und «Beobachter», bei «TV Star», «Bunte» und «Kochen». Es sammelten sich Bestellungen für Jacken und Blusen, für eine Sportsalbe oder ein Fitnessgerät, das alleine fast 700 Franken gekostet hat. Das geht aus einem Urteil hervor, das dieser Tage zur Einsicht öffentlich auflag.

Als Marianne W. einen Pfefferspray und mehrere Testamentsratgeber erhält, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Sie weiss nicht, wer hinter den Bestellungen steckt, kämpft mit Schlafstörungen und Panikattacken, muss sich gar beurlauben lassen.

Heute ist klar, wer die Bestellungen ausgelöst hat: der heute 51-jährige Bewerber. Der Tessiner wollte sich bei der Personalmitarbeiterin rächen, dass sie ihm den Job nicht gegeben hatte. Auf die Frage des Richters, was er mit seinen Handlungen in Marianne W. ausgelöst hat, sagte er laut dem Urteil:

«Ich kann es Ihnen sagen. Genau das gleiche wie bei mir, psychischer und moralischer Absturz. (...) Sie hat mir noch vor Ende des Vorstellungsgesprächs eine Absage erteilt, ohne schriftliche Begründung.»

Für das Strafgericht hat sich der 51-Jährige der mehrfachen Nötigung schuldig gemacht. Allerdings nicht in 87, sondern in vier vollendeten Fällen; in neun weiteren erkannte das Gericht eine versuchte Nötigung. Bei den übrigen Bestellungen konnte die Staatsanwaltschaft keine Rechnungen vorlegen, weshalb das Gericht sie nicht berücksichtigte.

Zwei weitere Opfer betroffen

Die Intensität und Dauer der Bestellungen würden über einen Streich weit hinsaugehen, hält das Strafgericht fest, das eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten ausspricht. Überhaupt erst zum Prozess gekommen war es, weil sich der Beschuldigte gegen einen Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft gewehrt hatte.

Marianne W. war nicht die einzige, die ungewollte Ware erhalten hat. Auf die gleiche Weise rächte sich der Beschuldigte bei einem Mitarbeiter einer Zürcher Firma, bei der er sich ebenfalls erfolglos beworben hatte. Und auch ein Mann, mit dem der Tessiner Streit hatte nach einem Immobilienverkauf, fand unerwünschte Post in seinem Briefkasten.

Und auch jetzt gibt der Chauffeur nicht klein bei. Das Urteil hat er nicht akzeptiert und stattdessen Berufung beim Zuger Obergericht angemeldet.