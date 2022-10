Zuger Strassennetz Weitere Vorarbeiten für die Umfahrung Cham–Hünenberg starten in Kürze Am 2. November 2022 werden die Bauarbeiten der Umfahrung Cham–Hünenberg entlang der Knonauerstrasse in Cham weitergeführt und unter anderem wird das Fernwärmenetz ausgebaut.

Knonauerstrasse mit Blick vom Pfad in Richtung Cham Bild: PD

Die Vorarbeiten zum Bau der Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) sind in vollem Gang, wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Aufgrund der trockenen Wetterverhältnisse des vergangenen Sommers hätten die Bodenarbeiten entlang der Knonauerstrasse in Cham schneller als geplant abgeschlossen werden können. Die weiterführenden Arbeiten beginnen am 2. November. Errichtet werden eine Fuss- und Radwegunterführung sowie der neue Kreisel Teuflibach.

Um im Frühling 2023 schliesslich mit diesen beginnen zu können, müssen vorgängig Schmutzwasserleitungen der Einwohnergemeinde Cham sowie Gas-, Wasser- und Stromleitungen der Wasserwerke Zug AG (WWZ) umgelegt werden, führt die Baudirektion aus. Die WWZ bauen zudem das Fernwärmenetz entlang der Knonauerstrasse aus. Bis im Herbst 2023 sollen die neue Unterführung sowie nachfolgend der darüberliegende neue Kreisel Teuflibach fertig sein. Deren Inbetriebnahme ist im Frühling 2024 vorgesehen.

Knonauerstrasse im Gegenverkehr befahrbar

Während der Bauarbeiten bleibt die Knonauerstrasse grösstenteils im Gegenverkehr befahrbar, so die Baudirektion weiter. Während weniger Bauphasen wird der Verkehr mittels Lichtsignalanlagen oder Verkehrsdienst geregelt. Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer werden während der Bauarbeiten über einen provisorischen Fuss- und Radweg um den Baustellenbereich geführt. Allfällige Verkehrseinschränkungen werden auf der Projektwebsite www.uch-zg.ch publiziert.