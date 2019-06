Zuger Rugbyteam verpasst den Aufstieg in die NLB Zug unterliegt Basel im NLC-Playoff-Final in Nyon mit 13:25. Damit kehren die Basler im Gegensatz zu den Zugern wieder in die Nationalliga B zurück. Denis Kaya

Die Zuger haben die Zuversicht nicht verloren und nehmen in der nächsten Saison einen neuen Anlauf Richtung NLB. (Bild: PD, Nyon, 16. Juni 2019)

In den letzten zwei Begegnungen zwischen den beiden NLB-Absteigern Zug und Basel hatte jeweils das Heimteam die Partie für sich entschieden. Beste Voraussetzungen also für einen interessanten Final.

Schon in den ersten Minuten gingen die Zuger durch einen Penaltykick von Dominik Müller 3:0 in Führung. Danach begann das Spiel erst richtig. Die Basler machten Druck in der Offensive und konnten die Zuger Forwards in den Scrums dominieren und zurückdrängen. Dies führte zu einem ersten Try für die Basler und der Punktestand wurde durch die Conversion des Kickers erhöht.

Zuger dominieren nach der Pause

Die Zuger konnten nun mehr und mehr in der Platzhälfte der Basler spielen. Diese sorgten mit einem Foul für einen weiteren Penaltykick für die Zuger, welcher verwandelt wurde. Das Spiel präsentierte sich vor der Pause sehr ausgeglichen. Auch die Basler bekamen noch vor der Pause die Chance, zwei Penaltykicks zu verwandeln, was der Basler Kicker denn auch schaffte und seinem Team so zur 13:6-Pausenführung verhalf. Nach der Pause dominierten die Zuger das Spielgeschehen. Durch viel Druck und stetigen Angriffen konnte der Fullback Alfred Stevenson die Lücke finden und einen Try erzielen. Durch den verwandelten Kick waren die Punkte wieder ausgeglichen (13:13). Die Druckphase der Zuger ging weiter und sie kamen zu weiteren guten Chancen. Fabien Arnaud legte den Ball in der Tryzone der Basler ab und Zug freute sich über die weiteren Punkte – aber dieser Try wurde von den Schiedsrichtern nicht gegeben. Dadurch verloren die Zuger das Momentum. Die Basler konnten sich wieder besser formieren und der harte, ausgeglichene Kampf spielte sich nun wieder in der Mitte des Platzes ab. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Basel ein weiterer Try zum 18:13, der aber nicht erhöht werden konnte. Die Zuger versuchten nun mit allen Mitteln, den Punktestand wieder auszugleichen, aber es sollte nicht mehr gelingen.

Eine Minute vor Schluss gelang den Baslern erneut ein Try zum 25:13 – die Niederlage der Zuger war besiegelt. Trotzdem bedankten sie sich bei ihren Fans – und streben in der kommenden Saison den verpassten Aufstieg in die NLB an.