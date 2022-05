Zuger Wahlen 2022 Aufrecht-Schweiz tritt auch im Kanton Zug an Die Bürgerbewegung Aufrecht-Schweiz tritt unter dem Namen Aufrecht-Zug zu den Gemeinde- und Kantonsratswahlen in vier Gemeinden an.

Die neu etablierte Bürgerbewegung Aufrecht-Zug will interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Zug eine Plattform bieten, gewisse Werte in die Politik zu tragen. Laut Medienmitteilung will die Bewegung «Grundrechte wiederherstellen und demokratische Rechte verteidigen und erhalten.» Diese seien gemäss Meldung seit zwei Jahren mit Füssen getreten worden.

Sie kandidieren an den Gesamterneuerungswahlen für Aufrecht-Zug (von oben): René Zimmermann, Iwan Iten, Adi Hadodo, Cornelia Süess. Bild: PD

Für die Gesamterneuerungswahlen Kanton Zug im Oktober 2022 hat die Bürgerbewegung Aufrecht-Zug eine Kandidatin und drei Kandidaten nominiert. Es sind dies: René Zimmermann (1969), Rotkreuz, Elektromonteur/Telecomtechniker, als Kantonsrat; Iwan Iten (1970), KMU-Gastrounternehmer, Raten, als Gemeinderat Unterägeri; Adi Hadodo (1968), Zug, Multimediafachmann/Unternehmer, als Kantonsrat sowie Cornelia Süess (1970), KV und Dipl. Naturheilpraktikerin TEN, als Gemeinderätin Baar. (haz)