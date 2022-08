Zuger Wahlen 2022 Die drei neu Kandidierenden ringen in Hünenberg wohl um einen Sitz Die Bisherigen des Gemeinderats dürften wiedergewählt werden – das Rennen um Hubert Schulers Nachfolge verspricht hingegen Spannung.

Blick auf den schmucken Hünenberg Dorfplatz mit der entstehenden neuen Zentrumsüberbauung im Hintergrund. Bild: Matthias Jurt (27. April 2022)

Hünenberg wächst seit vielen Jahren stetig. Die idyllische Gemeinde im Ennetsee mit den zwei Bereichen Hünenberg See und Dorf hat besonders mit dem Industriegebiet Bösch, welches in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden soll, grosses Potenzial. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Specialized Europe GmbH, ein renommierter Hersteller von Velos, ihren europäischen Hauptsitz von Cham nach Hünenberg verlegen will.

Die amtierende Gemeindepräsidentin Renate Huwyler (Mitte) sprach von einem Glücksfall für die Gemeinde. Das letzte Wort in dieser Sache wird aber das Stimmvolk haben, weil dafür eine Änderung im Bebauungsplan nötig ist. Ganz grundsätzlich wird die Entwicklung des Bösch die Gemeinde in den nächsten Jahren noch beschäftigen.

Gemeinsam mit einem Verein, bestehend aus Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, hat der Gemeinderat eine Vision für das Industriegebiet erschaffen. Dazu zählen unter anderem: Hochhäuser, Foodtrucks, Grünflächen samt Wasserspiel, E-Bike- und E-Auto-Stationen.

Gemeinderat hat lange für neue Asylunterkunft gekämpft

Es konnte in dieser Legislatur endlich ein lange geplantes Projekt umgesetzt und damit Platz geschaffen werden für neue Ideen und Projekte für die nächsten vier Jahre: Die spartanisch anmutende Asylunterkunft im Bösch wurde abgebaut. Seit den ersten Plänen für eine neue Unterkunft sind doch 13 Jahre vergangen.

Gebaut wird ein dreigeschossiges Gebäude in Holzbauweise. Die Etagen sind deckungsgleich aufgebaut: mit fünf Zimmern, einer Küche, einem Gemeinschaftsraum, Toiletten und einer Waschküche. Höchstens 36 Asylsuchende sollen künftig im Bösch Platz finden. Das Dorf soll bald eine Verkehrsentlastung erfahren: Der Spatenstich für die Umfahrung Cham-Hünenberg wurde gesetzt.

Wer schafft den Sprung in den Gemeinderat?

Hubert Schuler (SP), aktuell Vorsteher Sicherheit und Umwelt, gab schon im Frühling bekannt, dass er sich Ende des Jahres nach 35 Jahren in der aktiven Politik daraus zurückziehen und damit auch sein Amt als Gemeinderat niederlegen will. Der Hünenberger ist 2019 im Gemeinderat, schon seit 2007 sitzt er für die SP im Kantonsrat.

Um den frei werdenden Sitz ringen nun drei Kandidierende: Hubers Parteikollegin Virginia Köpfli, SVP-Vertreter Jeffrey Illi und Alexia Renner vom Grünen Forum. Die Bisherigen Renate Huwyler, Thomas Anderegg (beide Mitte), Claudia Benniger Brun und Daniel Gygli (beide FDP) müssen sich wohl kaum Sorgen um ihre Wiederwahl machen.

Werden sie am 2. Oktober bestätigt, wird Huwyler auch die nächsten vier Jahre Gemeindepräsidentin bleiben. Sie ist die einzige Kandidatin für den Vorsitz.

5 Sitze für Hünenberg im Kantonsrat, 23 Kandidierende

In der kommenden Legislatur wird Hünenberg ein Mandat verlieren und nur mit fünf statt sechs Politiker und Politikerinnen im kantonalen Parlament vertreten sein. Die Nachbargemeinde Cham bekommt dafür einen Sitz mehr. Auf die fünf Sitze, die Hünenberg zu füllen hat, kandidieren 23 Politiker und Politikerinnen.