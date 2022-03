Zuger Wahlen 2022 Die Mitte nominiert zwei Kandidatinnen und einen Kandidaten für die Wahl in die Regierung Die Mitte des Kantons Zug ist mit drei Personen im Regierungsrat vertreten. Auf Ende Legislatur tritt Beat Villiger zurück. Seinen Sitz will die Mitte verteidigen. Die Anwesenden beschlossen das Dreier-Ticket einstimmig.

Laura Dittli. Bild: PD

Die Mitte des Kantons Zug will den Sitz des zurücktretenden Sicherheitsdirektors Beat Villiger (Mitte) wieder besetzen. Die 76 anwesenden Delegierten der Partei beschlossen dies einstimmig an der Nominationsversammlung vom Mittwoch, 30. März, in der Ägerihalle in Unterägeri.

Ins Rennen geschickt wird neben den beiden bisherigen Mitgliedern Statthalterin Silvia Thalmann-Gut (Zug) und Landammann Martin Pfister (Baar), Laura Dittli, Kantonsrätin aus Oberägeri und Präsidentin der Kantonalpartei. Geleitet wurde die Versammlung von Mitte-Vizepräsident Kantonsrat Andreas Hausheer (Steinhausen).

Der 58-jährige Martin Pfister führt die Gesundheitsdirektion seit seiner Wahl in die Regierung im Februar 2016.

Silvia Thalmann-Gut. Bild: Urs Flüeler /Keystone

Silvia Thalmann-Gut (60) wurde an den Gesamterneuerungswahlen 2018 in die Regierung gewählt. Sie führt die Volkswirtschaftsdirektion.

Parteipräsidentin und Kantonsrätin Laura Dittli (31, Oberägeri) wird sich an den kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober um den frei werdenden Sitz des Mitte-Sicherheitsdirektors Beat Villiger bewerben.

Martin Pfister. Bild: Stefan Kaiser

Dass die Mitte den Anspruch auf diesen Sitz anmeldet, hat bei den Zuger Linksparteien, die sich bei den Wahlen gegenseitig unterstützen, vernehmliches Murren ausgelöst. Sie wehren sich mit der Kandidatur von Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson (Zug) gegen den nach ihrer Meinung nicht gerechtfertigten Anspruch der Mitte.

Mit den Nominationen der Mitte stehen nun die meisten Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahl im Oktober fest. Eingabeschluss der Regierungsratskandidaturen bei der Zuger Staatskanzlei ist am 25. Juli um 17 Uhr. Der Regierungsrat wird im Majorz gewählt.

Die kantonale SVP wird am Donnerstag, 31. März, voraussichtlich ihre beiden bisherigen Regierungsräte Heinz Tännler (Zug) und Stephan Schleiss (Steinhausen) zur Wiederwahl stellen.

Seitens der FDP kandidieren die beiden bisherigen Regierungsräte Florian Weber (Walchwil) und Andreas Hostettler (Baar). Die ALG steigt mit Kantonsrätin und Präsidentin des Zuger Stadtparlaments Tabea Zimmermann Gibson (Zug) ins Rennen.