Zuger Wahlen 2022 Die Mitte Oberägeri nominiert eine Kantonsratskandidatin nach Am 3. Mai fand eine zweite Nominationsversammlung statt. Daniela Iten-Scheidegger soll der Partei einen weiteren Platz im Kantonsrat sichern.

Daniela Iten-Scheidegger. Bild: PD

An ihrer General- und Nominationsversammlung am 22. März hat Die Mitte Oberägeri bisherige und neue Kandidatinnen und Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober 2022 nominiert. Um den Wählerinnen und Wählern eine volle Kantonsratsliste vorlegen zu können, erfolgte am 3. Mai 2022 eine zweite Nominationsversammlung, wie einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Zusätzlich für das Kantonsratsticket wurde Daniela Iten-Scheidegger, Alosen, nominiert. Daniela Iten ist 50 Jahre alt, Mutter im Patchwork von fünf Kindern, gelernte Kaufmännische Angestellte und Hausfrau. Sie ist mit Werner Iten verheiratet, wohnt im Alosen und teilt mit ihm die Leidenschaft für die Schafzucht. Sie möchte sich laut Mitteilung im Kantonsrat besonders für den Mittelstand und die Landwirtschaft einsetzen. (cro)