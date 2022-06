Zuger Wahlen 2022 Die SVP will zurück in den Hünenberger Gemeinderat Die SVP Hünenberg will den frei werdenden Gemeinderatssitz mit Gemeinderatskandidat Jeffrey Illi besetzen und wieder im Rat Einsitz nehmen.

Die Kandidaten der SVP Hünenberg (von links) : Marcel Portmann, Jeffrey Illi, Jakob Senn. Bild: PD

Die SVP Hünenberg hat ihre Gemeinderats- und Kantonsrats-Kandidaten nominiert. Für den Gemeinderat wurde laut Mitteilung der Partei Jeffrey Illi nominiert. Der 35-Jährige Unternehmer, wohnhaft in Hünenberg See, ist Geschäftsführer einer Tiefbauunternehmung in der Gemeinde Hünenberg.

«Der SVP Hünenberg ist es ein Anliegen, dass im fünfköpfigen Gremium des Gemeinderates auch Unternehmer ihren Platz finden und die Anliegen des Gewerbes einbringen können», wird Thomas Villiger, Präsident der SVP Hünenberg in der Mitteilung zitiert.

Für den Kantonsrat wurden drei Kandidaten nominiert. Zum einen der Unternehmer Jeffrey Illi. Er wird als Kantons- und Gemeinderat kandidieren, sowie Marcel Portmann und Jakob Senn.

Marcel Portmann ist Unternehmer und 37 Jahre alt. Der 42-jährige Jakob Senn arbeitet als Rechtsanwalt. Für die Rechnungsprüfungskommission wurde noch keine Person nominiert. Diesbezüglich werden noch Gespräche geführt, heisst es weiter. (haz)