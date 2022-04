Zuger Wahlen 2022 FDP Hünenberg peilt einen zweiten Kantonsratssitz an Die FDP Hünenberg nominierte ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober.

An ihrer Nominationsversammlung hat die FDP Hünenberg die beiden bisherigen Gemeinderäte Claudia Benninger und Dany Gygli für eine weitere Legislatur aufgestellt. «Das Amt macht mir grosse Freude und ich habe Lust, mich auch in Zukunft als Sozialvorsteherin für Hünenberg einzusetzen», wird die Sozialvorsteherin Claudia Benninger in einer Mitteilung der Partei zitiert.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP Hünenberg (von links): Gian Brun, Eva Maurenbrecher, Sonja Rogenmoser, Claudia Benninger, Dany Gygli. Bild: PD

Schulpräsident Dany Gygli schaut auf eine intensive Zeit zurück. «Corona war für die Schulen eine grosse Herausforderung, welche wir aber solide meistern konnten.» In der kommenden Legislatur möchte er gemäss Mitteilung wichtige Projekte ins Ziel bringen.

Zwei Kandidatinnen und ein Kandidat

Für den Kantonsrat wurden Eva Maurenbrecher (bisher) sowie Gian Brun und Sonja Rogenmoser nominiert. Eva Maurenbrecher kann auf eine intensive Zeit als liberale Kraft im Rat zurückblicken. «Die laufenden Geschäfte, wie das neue Steuerpaket, Aufbau des Cybersicherheitszentrums, ein Energiegesetz für die Herausforderungen von morgen, um nur einige zu nennen, werde ich engagiert und hartnäckig weiter voranbringen», lässt sich Eva Maurenbrecher in der Mitteilung zitieren.

Der selbstständige Unternehmer Gian Brun ist Co-Präsident der Jungfreisinnigen im Kanton Zug. «Der Kanton muss auch in Zukunft attraktiv sein für Unternehmerinnen und Unternehmer. Insbesondere die Mindeststeuer der OECD muss gut abgefedert werden.»

Komplettiert wird die Kantonsratsliste von Sonja Rogenmoser. Die FDP-Präsidentin coacht beruflich Führungskräfte und setzt sich als Mitglied der Finanzkommission für stabile Finanzen ein. «Auch auf kantonaler Ebene soll haushälterisch mit dem Geld umgegangen werden», erklärt Sonja Rogenmoser in der Mitteilung.

Wahlkampfleiter Markus Zimmermann gibt sich kämpferisch und möchte mit der FDP den zweiten Sitz im Kantonsrat holen. «Wir haben ein hervorragendes Team für die Wahlen. Mit einem engagierten Wahlkampf ist ein Sitzgewinn möglich.» (haz)