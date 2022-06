Zuger Wahlen 2022 FDP Risch will den Gemeinderatssitz verteidigen Die Partei nominierte ihren bisherigen Gemeinderat für eine weitere Legislatur. Nominiert wurde ebenfalls ein Viererliste für den Kantonsrat.

Die Kandidatinnen und Kandiaten der FDP Risch-Rotkreuz. Bild: PD

Der bisherige Bauchef Patrick Wahl stellt sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung, und möchte damit auf seinen bemerkenswerten Leistungsnachweis in seinem ersten Jahr aufbauen, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Es freut mich sehr, dass sich Patrick mit seinen profunden Fachkenntnissen und zukunftsweisenden Initiativen weiterhin für die Gemeinde engagieren wird», lässt sich FDP-Präsident Urs Gassmann in der Mitteilung zitieren.

Geht es nach den Rischer Liberalen soll Patrick Wahl kompetente Gesellschaft aus der eigenen Partei erhalten – Simone Wigger. Die neue Kandidatin der FDP ist eine erfahrene und dynamische Unternehmerin im Event-Management Bereich.

Für den Kantonsrat setzt die FDP Risch-Rotkreuz auf ein starkes Viererticket: Mit Überzeugung wurde die bisherige Kantonsrätin Helene Zimmermann bestätigt, die isich für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stellt. Daneben haben sich neu Nadine Desiere, Jürg Ruf und Urs Gassmann als Kandidatin bzw. Kandidaten vorgestellt.

Jürg Ruf aus Rotkreuz ist Jurist, Nadine Desiere aus Risch und Urs Gassmann aus Buonas sind beide Vorstandsmitglieder der FDP Risch-Rotkreuz.

Im Weiteren wurde Markus Zurkirchen einstimmig und mit grossem Applaus erneut als Kandidat für die Rechnungsprüfungskommission nominiert. (haz)