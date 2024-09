Zuger Wahlen 2022 «Ich bin nicht missionarisch veranlagt»: Barbara Gysel will sich als Stadtpräsidentin für sozialverträglichen Klimaschutz einsetzen Die 45-jährige SP-Kandidatin bringt viel politische Erfahrung im Parlament mit. Nun will sie in den Stadtrat, um sich für die Bevölkerung und die Nachhaltigkeit einsetzen.

«In der Gesellschaft sind besonders in den letzten Jahren mit Pandemie, der Klimakrise und dem brachialen Wachstum der Stadt Zug Fragen aufgetaucht, auf die es eine soziale Antwort braucht», erläutert Barbara Gysel (SP) ihre Motivation für das Stadtpräsidium zu kandidieren und ergänzt:

«Zug ist eine hoch spannende, sehr kleine, aber weltoffene Stadtwirtschaft.»

Andere Städte wie Basel zeigten, dass Wirtschaftsstärke auch den sozialen Kitt bedinge. Eine «soziale Demokratie» sei die Antwort darauf. Nicht nur wegen ihrer Parteizugehörigkeit könne Gysel solche sozialen Antworten erarbeiten: Sie sei beruflich, gesellschaftlich und wirtschaftlich interessiert. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in Führungspositionen – aktuell beruflich als Geschäftsleiterin des Schweizer Kinderhilfswerks Kovive, ehrenamtlich als Präsidentin vom WWF Zug, und sie leitet die Dachorganisation IG Kultur Zug.

Auch politisch bringt die 45-jährige Zugerin viel Erfahrung mit. Seit 2008 ist sie Kantonsrätin und seit 2014 amtet sie im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug. Auf persönlicher Ebene will sie dieses Wissen und die politischen Fertigkeiten nun in die Exekutive einbringen.

Städtisches Wachstum steuern

«Mobilität, Wohnraum, Wachstum, Lebensqualität für alle – das sind die grossen Themen, welche die Stadt in der kommenden Legislatur beschäftigen werden», zählt die SP-Kandidatin auf. Stichwort Lebensqualität: Barbara Gysel beschreibt das Wachstum in der Stadt als «brachial», in den letzten 20 Jahren hat die Wohnbevölkerung um 40 Prozent zugenommen.

Richtungsentscheide könne man als Stadtpräsidentin nicht alleine fällen, sondern im Team. Doch persönlich würde sie das Tempo des Wachstums steuern wollen, sodass es allen wohl erginge, schildert sie. Genau wie um das Bevölkerungswachstum soll die Pendlerzahl in den Fokus rücken: 40’000 Menschen pendeln jeden Tag in den Kanton Zug, die Mehrheit mit dem Auto.

«Hier die Frage: Wie lässt sich das mit dem Ziel einer nachhaltigeren Stadt vereinbaren?»

Als Präsidentin des WWF Zug fände sie es natürlich sinnvoll, diese Ströme auf den öffentlichen Verkehr umzulenken, doch man müsse auch realistisch bleiben: Der öffentliche Verkehr hat diese Kapazität noch gar nicht. «Nachhaltigkeit erreicht man mittels umsichtiger Übergangslösungen, nicht per sofort und à tout prix», ist Barbara Gysel überzeugt.

Nachhaltige Gesellschaft – aber nicht um jeden Preis

Sie will Fortschritt, mehr Nachhaltigkeit, aber nicht um jeden Preis und vor allem auch keine improvisierten Lösungen. Als Beispiel nennt sie die Wärmeversorgung in der Stadt Zug. Noch über 80 Prozent der Heizungen laufen mit fossilen Brennstoffen. «Für eine nachhaltige Stadt zu viel, klar. Aber es wäre sozial nicht verträglich, von jedem zu verlangen, von heute auf morgen auf erneuerbare Optionen umzurüsten – schlicht, weil man die Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft darauf vorbereiten muss.»

Beispielsweise durch «einfachere Finanzierungsmodelle», etwa indem der Staat eine Bürgschaft für einen Kredit einer Person übernehmen würde, sodass die anfänglich höhere Investition über längere Zeit abbezahlt werden könnte.

Eine Notwendigkeit für mehr Klimaschutz bestreitet Barbara Gysel nicht, ganz im Gegenteil: Für eine nachhaltigere Stadt will sie sich als Stadtpräsidentin einsetzen. Doch eben mit tragfähigen und langfristigen Lösungen. «Nachhaltigkeit ist kein Kippschalter, den man einfach umlegen kann. Das zeigt sich am Beispiel Sri Lanka, das per sofort auf Biolandwirtschaft umstellte, aber mit fatalen Folgen.»

Mehr Raum für Kulturschaffende

Neben Wohnraum und Nachhaltigkeit liegt der SP-Kandidatin auch die Kultur am Herzen. Politisch beschäftigt sie sich in der kantonalen Kulturkommission damit, darüber hinaus ist sie Präsidentin der IG Kultur Zug. «Wir haben ein paar echte Perlen in der Stadt», schwärmt sie. Obwohl es ein vergleichsweise kleiner Kanton sei, biete er kulturell ein sehr dichtes Angebot, das aber vielen gar nicht so bewusst sei.

Doch sie erkennt Potenzial zur Veränderung. Als Stadtpräsidentin würde die Kultur auch in ihr Departement fallen, sie sieht eine stärkere Kulturkommunikation angezeigt. Auch sieht sie das Potenzial, den finanziellen Lastenausgleich zwischen Stadt, Gemeinden und Kanton nochmals in Angriff zu nehmen.

Ausserdem braucht es mehr Raum sowie Ateliers für Kulturschaffende, zeigt sich die SP-Frau überzeugt: «Denn auch Kulturschaffende und -veranstaltende leiden unter den hohen Mieten.»

Offen für andere Meinungen

Ziele hat Barbara Gysel viele, genau wie die anderen Kandidierenden. Was bringt sie mit, dass sie als Stadtpräsidentin besonders geeignet macht? Sie überlegt einen Moment, bevor sie antwortet:

«Wie jede Politikerin und jeder Politiker habe ich eine Meinung und eine Linie. Aber ich bin nicht missionarisch veranlagt.»

Sie höre gern zu und lasse sich auf Diskurse ein. «Ich mag andere Meinungen», sagt sie schlicht. Generell müsse man andere Menschen nicht einzig von der eigenen Meinung überzeugen, sondern offen sein, auch für Minderheiten. Das könne und müsse eine Demokratie aushalten.