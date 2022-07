Zuger Wahlen 2022 Mitte Steinhausen nominiert Cyrill Schärer für die RPK Die Partei spricht zudem ihre Nominierungen für den Gemeinde- sowie Kantonsrat aus.

Cyrill Schärer.

Die Mitte Steinhausen hat für die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission Cyrill Schärer nominiert – als Nachfolger für seine nicht mehr antretende Parteikollegin Erika Gnos. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. Cyrill Schärer ist Student der Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich und in Steinhausen breit vernetzt. Er tritt neben Urs von Wartburg (FDP, bisher) sowie Roland Kirchhofer (SVP, neu) an.

Bei den Wahlen in den Gemeinderat tritt für die Mitte Steinhausen Markus Amhof zur Wiederwahl an, während Kantonsrat Andreas Hausheer den erstmaligen Einzug in die kommunale Exekutive anstrebt. Hausheer kandidiert gleichzeitig für das Amt zum Gemeindepräsidenten und möchte damit Nachfolger des abtretenden Hans Staub (ebenfalls die Mitte Steinhausen) werden. Für den Kantonsrat hat die Mitte Steinhausen Thomas Meierhans (bisher), Andreas Hausheer (bisher), Giulia Wyss (neu) und Martin Hausheer (neu) nominiert.