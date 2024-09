Zuger Wahlen 2022 Neuauflage des Duells von 2018: In Neuheim geht es um die Präsidentschaft Roger Bosshart (FDP) fordert am 2. Oktober seinen Nachfolger Daniel Schillig (Mitte) bei der Wahl zum Gemeindepräsidenten heraus. Dass im Gemeinderat nicht schon alles gelaufen ist, ist das Verdienst eines Parteilosen.

Roger Bosshart (FDP, links) will der Nachfolger seines Nachfolgers Daniel Schillig (Mitte) als Gemeindepräsident werden. Bild: PD

Die Gemeinderatswahlen in Neuheim stehen im Zeichen der Kampfwahl um das Präsidium. Vor vier Jahren griff Daniel Schillig (Mitte) den Amtsinhaber Roger Bosshart (FDP) an und entriss ihm den Vorsitz mit gerade einmal vier Stimmen Vorsprung. Dieses Jahr revanchiert sich Bosshart und tritt gegen Schillig an.

Der aktuelle Gemeindepräsident Daniel Schillig (57) begrüsst an der Kandidatur von Roger Bosshart die Tatsache, «dass die Leute nun eine Auswahl haben». Er habe sich vor vier Jahren «das Recht herausgenommen, den Präsidenten herauszufordern. Nun hat mein Konkurrent das Gegenrecht in Anspruch genommen.»

Versäumnisse über Jahrzehnte

Schillig blickt – abgesehen von der Coronapandemie – auf eine anstrengende Legislatur. Denn er hat eine Menge Zeit darauf verwendet, Altlasten in der von ihm verantworteten Bauabteilung zu bereinigen. Diese war im administrativen Bereich jahrzehntelang überfordert gewesen.

Schillig hatte diese in seinen ersten vier Jahren als Neuheimer Bauchef anscheinend nicht bemerkt. An Gemeindeversammlungen sprach er offen über Fehlleistungen der Behörden an – auch eigene. «Diese Zeit war nicht immer lustig», sagt der Mitte-Politiker ebenso ehrlich, «ich musste diese Probleme einfach annehmen und mit der Abteilung korrekt abarbeiten».

Ihm war es auch ein Anliegen, ein ordentliches Verzeichnis der unterhaltsbedürftigen Infrastruktur der Gemeinde zu erstellen. Dies, um unangenehme finanzielle Überraschungen zu vermeiden. Solche treffen die zweitkleinste Zuger Gemeinde besonders hart.

Familienbetreuung versus Tradition

Als grosse Herausforderung sieht der hauptberufliche Bauer den Spagat zwischen dem Selbstverständnis Neuheims als traditionsbewussten Familiendorfs und den mitunter zuwiderlaufenden Ansprüchen der Gegenwart – Stichwort schulergänzende Betreuung.

«Es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die Balance zu halten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass manche nur behördliche Leistungen abholen, während andere für dieselbe Leistung selbst besorgt sind.»

Hier wie in anderen Bereichen gelte es einen passenden Kompromiss zu finden. Als Gemeindepräsident sei man häufig mit dieser Situation konfrontiert. «Unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, ist auch für mich als Mensch spannend und lehrreich», sagt Schillig.

Unterstützung angeblich auch von Mitte-Vertretern

Schilligs Herausforderer Roger Bosshart (58) sagt zu den Beweggründen für seine neuerliche Kandidatur für das Gemeindepräsidium:

«Ich habe nach wie vor Freude an meinem Job im Gemeinderat und fühle mich von der Bevölkerung und auch den Kommissionen gestützt.»

Nach der Abwahl vor vier Jahren durch das «Zufallsmehr» von vier Stimmen Unterschied hätte er im Gemeinderat «Stärke und Durchhaltevermögen» gezeigt, was die Bevölkerung geschätzt habe. Sogar «bekannte Persönlichkeiten» der Mitte-Partei hätten ihm für die bevorstehende Wahl «ihr Vertrauen und ihre Unterstützung ausgesprochen». Namen nennt er keine.

Neue Busverbindung nach Menzingen

Nach seinen Errungenschaften in den letzten vier Jahren gefragt, nennt Bosshart den Ausbau der Busverbindungen, die Errichtung des Begegnungsplatzes und der zwei Spielplätze sowie den Betrieb des 2018 eingeweihten Schulhauses. «Integration und Betrieb des Gebäudes wurden durch meine Abteilung erfolgreich umgesetzt», denkt Bosshart auch an die Verwaltungsangestellten.

Überdies sei es ihm in Zusammenarbeit mit diversen Fachstellen gelungen, Ruhe in die von einer Führungskrise irritierten örtlichen Feuerwehr zu bringen.

Gemeinderat soll ein Kollegium sein

Sollte er zum Gemeindepräsidenten gewählt werden, würde er dafür sorgen, dass der Gemeinderat «als Team und als Kollegium» agiere, «wobei alle Ansichten toleriert werden». Ausserdem sollen die Bürgerinnen und Bürger stärker einbezogen werden.

Auf die Frage, ob seine Worte dahingehend zu interpretieren sind, dass die Situation sich unter dem aktuellen Präsidenten völlig anders darstellt, sagt Roger Bosshart: «Die Interpretation ist jedem selbst überlassen.»

Entscheidend sei einzig, was die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl bestimmen. Durch seinen erneuten Antritt als Präsidentschaftskandidat gebe er ihnen «die Möglichkeit, die Tätigkeiten von zwei Präsidenten zu vergleichen, die beide im Amt waren».

Die Bisherigen werden herausgefordert

Yusuf Erkan (parteilos) Bild: PD

Dass es nicht nur zu Präsidiumswahlen, sondern auch zu Gemeinderatswahlen kommt, ist Yusuf Erkan (parteilos) zu verdanken. Der 45-jährige Wirtschaftsingenieur verhindert damit stille Wahlen. Letztmals keine Änderung im Gemeinderat in einem Wahljahr gegeben hat es 1982.

Marcel Güttinger (FDP) Bild: PD

Es wäre eine Überraschung, würde Erkan anstelle eines oder einer Bisherigen gewählt werden. Die Präsidentschaftskandidaten Daniel Schillig (Mitte) und Roger Bosshart (FDP) dürfen auf eine fundierte Unterstützung aus ihren Parteien bauen. Gleiches gilt für den Finanzchef Marcel Güttinger (FDP) sowie Andreas Bächtold (SVP).

Andreas Bächtold (SVP) Bild: PD

Jener hat nach seiner Wahl vor vier Jahren bewiesen, dass er nicht nur kritisieren, sondern auch mitgestalten kann. Mit der neuen Leiterin brachte Bächtold Ruhe und Ordnung in die chaotische Sozialabteilung.

Längste Amtsdauer beträgt 31 Jahre

Monika Ulrich-Meier (Mitte) Bild: PD

Die Schulvorsteherin Monika Ulrich-Meier (Mitte) macht das aktuelle Gremium komplett. Sie ist mit bald 16 Amtsjahren die Doyenne im Gemeinderat. Der Letzte vor ihr, der vier Amtszeiten aneinanderreihte, war der FDP-Politiker Hans Schlumpf (1975 bis 1990).

Ulrich-Meier ist auf gutem Weg zu einer fünften Amtszeit. Würde sie diese zu Ende bringen, wäre sie weit vorn in der Aufzählung der dienstältesten Mitglieder des Gemeinderats in der Geschichte Neuheims. Rekordhalter nach Amtszeit ist Alois Iten (CVP), der von 1923 bis 1954 sage und schreibe 31 Jahre im Gemeinderat sass.

Buntes Kandidierendenfeld für den Kantonsrat

Am 2. Oktober werden nicht nur die Gemeinderatsmitglieder, sondern auch die zwei Neuheimer Vertreter im Kantonsrat gewählt. Die Bisherigen, Markus Simmen (Mitte) und Emil Schweizer (SVP), werden von gleich sieben Personen herausgefordert.

Darunter finden sich mit den ALG-Kandidierenden aus Zug sowie der SP-Kandidatin aus Baar gleich drei, die als Stimmenfängerinnen und -fänger ihrer Parteien zu sehen sind. Denn im Kantonsratswahlsystem «Doppelter Pukelsheim» zählt jede Stimme.

Keinen Zettel ausfüllen können die Wählenden in Neuheim, was die Rechnungsprüfungskommission (RPK) anbelangt. Markus Simmen (auch als Präsident), Emil Schweizer und Martin Amacher (FDP) sind und bleiben deren Mitglieder.