Zuger Wahlen 2022 SVP Neuheim nominiert zwei Bisherige Die SVP Sektion Neuheim hat an ihrer Mitgliederversammlung vom 25. Mai 2022 ihre Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen nominiert.

Andreas Bächtold.

Alle Nominationen sind einstimmig erfolgt. Für den Gemeinderat ist dies Andreas Bächtold (bisher). Er vertritt die SVP Neuheim seit 2019 im Gemeinderat und engagiert sich sehr in seinem Amt als Vorsteher der Abteilung Soziales und Gesundheit, wie die Partei in ihrer Mitteilung schreibt. Auch habe er in den letzten vier Jahren in seiner Abteilung für Stabilität und klare Strukturen gesorgt. Innerhalb des Gemeinderates setzt er sich gemäss Mitteilung für eine klar bürgerliche Politik, Rechtssicherheit und einen schlanken und effizienten Staat ein.

Für die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die SVP Emil Schweizer (bisher) nominiert. Er ist seit acht Jahren in der RPK Neuheim tätig und schätze den Teamgeist innerhalb der RPK. Ihm ist es gemäss Mitteilung der Partei besonders wichtig, dass der jährlich erwähnte Grundsatz des Gemeinderates, nämlich der «haushälterische Umgang mit Steuergeldern», auch gelebt werden soll.

Emil Schweizer.

Emil Schweizer ist auch für den Kantonsrat nominiert. Er ist bereits seit vier Jahren dabei. Neben der permanenten Gesundheitskommission vertritt er die SVP in diversen Ad-hoc-Kommissionen. Aktuell in der Kommission «Anstellungsbedingungen Kantonsangestellte» und in der Energiekommission, welche das neue Zuger Energiegesetz vorberät.