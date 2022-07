Vereine/Verbände Zugerberg wird zur Radiostation Das Institut Montana lud zum internationalen Sommercamp ein, wo Jugendliche aus aller Welt zusammenkommen.

Cary Harrison gewährte den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Welt des Radio-Machens. Bild: PD

Unter dem Motto «Lernen, Wachsen, Bewegen und Treffen» organisierte das Institut Montana ein internationales Sommercamp für Jugendliche. Das seit Jahren etablierte Sommercamp bietet Programme für Freizeit, Bildung und soziale Aktivitäten. Alles dreht sich dabei um die Kombination von Lernen und Spass. Die Jugendlichen besuchen Themen-Workshops zu Kunst und Wissenschaft. Oder sie erfahren im Modul «Business & Leadership», wie sie ihr eigenes Geschäftsmodell aufbauen können. In Spezialevents mit international bekannten Persönlichkeiten werden Themen wie Regieführung, Fotografieren und Cybersecurity behandelt. Und in Intensiv-Sprachkursen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Englisch- oder Deutschkenntnisse auffrischen und deutlich verbessern. Sportaktivitäten mit Wettkämpfen sorgen für den körperlichen Ausgleich.

Im Camp ist der interkulturelle Austausch Programm. Die Jugendlichen lernen, arbeiten und spielen zusammen, sie erfahren, wie andere Kulturen funktionieren und leben. Und am gemeinsamen Lagerfeuer sollen sie auch einfach das Leben in dieser etwas unwirklichen Zeit geniessen dürfen.

Ausgestrahlt bis Los Angeles

Mit dem preisgekrönten Moderator Cary Harrison war ein prominenter früherer Montana-Schüler zu Gast am Sommercamp. Harrison ist einer der bekanntesten US Radio-Moderatoren. Seine Sendungen werden

in den FM Radiostationen mit Sitz in Los Angeles ausgestrahlt. In den USA interviewt er Politgrössen wie Barak Obama oder John Kerry (ehemaliger Montana-Schüler), dessen damaliger Aussenminister und heutiger Sondergesandter des US-Präsidenten für Klimafragen. Unter Harrisons Coaching konnten die Schülerinnen und Schüler im Camp eine eigene Radio­station aufbauen und haben Einblick in die Grundlagen der faszinierenden Welt des Radio-Machens erlebt. Die eigens konzipierten Programme der Schülerinnen und Schüler wurden via Livestreams auf Social-Media-Kanälen ausgestrahlt. Die besten Programme schaffen es bis Los Angeles und werden auf Harrisons Radiostation ­gesendet.

«Wir sind stolz und glücklich zugleich, dass Alumni sich stark für unsere Schule engagieren. Mit Cary Harrison hatten wir einen der ganz Grossen der US-Medienwelt im Haus», bekräftigt Velia Tricoli, Head of External Relations am Institut Montana, selber Alumna und Initiantin des Sommercamps.