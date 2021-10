Handball Zugerinnen liegen nach Sieg in Zürich auf Platz zwei Der LK Zug gewinnt gegen GC Amicitia mit 29:26. Zwei Spielerinnen haben ihren Einstand in der höchsten Liga gegeben.

Zugs Leah Stutz (am Ball) ist mit vier Toren am Erfolg beteiligt. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Der LK Zug hat auch das 14. Aufeinandertreffen mit GC Amicitia Zürich in der SPL1-Geschichte für sich entschieden. Der 29:26-Erfolg am Mittwoch in der Zürcher Saalsporthalle kostete die Zugerinnen allerdings Nerven. Zur Pause mit 16:11 geführt habend, kassierten sie nach dem Seitenwechsel vier Tore in Serie.

Die Zürcherinnen blieben bis zum Schluss aufsässig. Letztlich gewann der Favorit, bei dem Mattea Käppeli (2 Tore) und Goalie Dominique Huber ihr Debüt in der höchsten Liga gaben.

Die Zugerinnen überholten in der Tabelle die spielfreien Spono Eagles und liegen neu auf dem zweiten Platz. Leader bleibt – mit einem Punkt Vorsprung – der LC Brühl, der sich am Mittwoch gegen Herzogenbuchsee allerdings auch schwerer als erwartet tat (33:30).