Zugerinnen und Zuger wollen gemäss einer Umfrage eine grünere Stadt Die Mitwirkungsplattform bezüglich Mobilitäts- und Freiraumkonzept hat sich reger Teilnahme erfreut. Vor allem separate Wege für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer sind erwünscht.

Die Stadt Zug befasst sich intensiv mit der Ortsplanung und vor allem mit der Frage, wie das künftige Wachstum gestaltet werden kann. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf der Erarbeitung eines Mobilitäts- und Freiraumkonzepts. Auf einem Onlineportal wurde die Öffentlichkeit zur Mitwirkung eingeladen.

Die laut einer Mitteilung der Stadt rund 500 eingegangenen Beiträge, Kommentare und Fragen wurden «sorgfältig analysiert». Insbesondere eine begrünte, naturnahe Stadt Zug entspreche einem zentralen Anliegen der Mitwirkenden. Die Begrünung wird nicht als punktuelle Massnahme verstanden, sondern «als Transformation in eine grüne Stadt Zug mit hoher Lebensqualität».

Mehr Trennung zwischen Verkehrsteilnehmern

Die dem Onlinedialog vorgelagerte Umfrage zum Mobilitätsverhalten zeigte gemäss der Mitteilung auf, dass in der Stadt Zug die Verkehrsmittel Auto, Velo und öffentlicher Verkehr gleichwertig genutzt werden. Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer liege auch der Ortsplanung zugrunde. In den Voten der Mitwirkenden komme zum Ausdruck, dass der Fuss- und Veloverkehr im künftigen Mobilitätsverhalten der Zuger Bevölkerung «eine tragende Rolle» spielen soll. Die Verkehrsteilnehmer sollen klarer getrennt werden. Hierbei geht es nicht nur um die Trennung von motorisiertem und nicht motorisiertem Verkehr, sondern auch von Fussgängern und Velofahrern, «einerseits aus Sicherheitsaspekten, andererseits um schneller und ungehinderter vorwärtszukommen».

Die Mitwirkenden haben eine «moderne, urbane Vision» des künftigen Zuger Stadtzentrums. Einerseits soll das Zentrum gestärkt werden, andererseits wird als ein Hauptanliegen die Revitalisierung der Zuger Altstadt genannt. Ebenso im Fokus liegen Gestaltung und Nutzung der Seepromenade sowie die Aufwertung der Neustadt. Die Stadt schreibt weiter: «Ein bekannter Zielkonflikt liegt in den unterschiedlichen Bedürfnissen einerseits der Bewohnerinnen und Bewohner nach Ruhe und andererseits der Besucherinnen und Besucher nach vielfältigen Freizeitangeboten.»

Ein Treffen ist für den März anberaumt

Die Ergebnisse würden nun in die Erarbeitung von Wegnetzen für die einzelnen Verkehrsteilnehmer einfliessen. Die nächste Mitwirkungsmöglichkeit bietet sich am 6. März 2021. An diesem Samstagvormittag soll laut der Mitteilung mit der Bevölkerung an der Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Freiraumkonzepts gearbeitet werden.