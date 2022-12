Zugersee Algen führen zu roten Verfärbungen im Wasser – die Zuger Polizei mahnt zur Vorsicht Beim Seeufer im Bereich des Zuger Landsgemeindeplatzes ist das Wasser rötlich verfärbt. Schuld daran ist die Burgunderblutalge.

Diese Verfärbung im Zugersee beim Landsgemeindeplatz ist das Werk der Burgunderblutalge. Bild: pd

Das Seewasser in der Nähe des Zuger Landsgemeindeplatzes hat sich rötlich verfärbt. Die Zuger Polizei liefert auf Twitter eine Erklärung: Grund für die Farbe ist weder ein Weihnachtswunder, noch eine Gewässerverschmutzung, sondern die Burgunderblutalge.

Die Burgunderblutalge könne gemäss Fachleuten für Tiere giftig sein, schreibt die Polizei und mahnt zur Vorsicht. Ob sie tatsächlich gefährlich ist, hänge von ihrer Konzentration ab. Wie Lukas De Ventura, Fachspezialist Oberflächengewässer beim Kanton Aargau vor zwei Jahren gegenüber dieser Zeitung erklärte, gilt: «Die Giftstoffe sind vorwiegend in der Alge, sie gibt sie normalerweise nicht ans Wasser ab. Man muss sie somit verschlucken oder trinken, damit es tatsächlich gefährlich werden kann.»

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu auffälligen Algenerscheinungen im Zugersee. 2019 war es eine fädige Grünalge, die mit ihrer schleimigen Beschaffenheit den Badespass vermieste. Im Hitzesommer 2015 verpassten blühende Algen dem Zugersee ein Karibik-Flair.

Phosphorbelastung im Zugersee muss sinken

Ein Grund dafür, dass Algen im Zugersee so gut gedeihen, ist die hohe Phosphor-Belastung. Wie der Kanton Schwyz gerade letzte Woche in einer Medienmitteilung schrieb, befinde sich der See immer noch in einem stabilen, stark nährstoffreichen Zustand. Den Zugersee in den naturnahen Nährstoffzustand rückzuführen, sei eine «Generationenaufgabe».